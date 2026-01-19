Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Παρασκευή Τυχεροπούλου συνεχίζει τις βαριές καταγγελίες – «Κύκλωμα στελεχών μαζί με παραγωγούς»

Το εθνικό απόθεμα και ο τρόπος που αυτό δόθηκε στους αιτούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό», είπε η Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτοντας σήμερα, Δευτέρα (19.01.2026), για δεύτερη συνεδρίαση στη δίκη με κατηγορούμενους πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Μελά, πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Αθανασία Ρέππα, πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Κατά το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, το Νοέμβριο 2020, απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που αναφερόταν σε προβληματικά ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.

«Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις, θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ….», ανέφερε η μάρτυρας- «κλειδί» σε πολλές δικογραφίες που αφορούν τον Οργανισμό και έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη, για να προσθέσει ότι «έγινε η ζημιά, γι αυτό ασχολούνται τώρα όλοι…».

Όπως είπε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.

Πρόεδρος: Δίνονται 3 δις τον χρόνο από τον Οργανισμό, αυτό είναι αστρονομικό, τεράστιο ποσό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακουγόταν στον οργανισμό;

Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις στον Οργανισμό, η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι.

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;

Μάρτυρας: Την πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.

Πρόεδρος: Για πόσα χρόνια το εκφράζατε;

Μάρτυρας: Από το 2010 για το πληροφοριακό (διαχειρίστρια εταιρεία Neuropublic) και μετά έμπαιναν κι άλλα θέματα.

Η μάρτυρας, που έχει τεθεί εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα τελεί ως ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες, επανέλαβε κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ότι το Νοέμβριο του 2020 παρέδωσε στον τότε Αντιπρόεδρο και μετέπειτα Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμη τέσσερα στελέχη το πόρισμα της για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ. Όπως είπε, ακολούθως μετακινήθηκε από τον Δημήτρη Μελά και κατηγορούμενο στην υπόθεση, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και για τους επόμενους μήνες και για όσο είχε πρόσβαση στο σύστημα του Οργανισμού είδε ότι τα ΑΦΜ που η ίδια ήλεγξε, επανελέγθηκαν με άλλα ευρήματα.

Πρόεδρος: Είχε γίνει ξανά επανέλεγχος σε πόρισμα ελεγκτή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία και όχι μετά από ένσταση παραγωγού;

Μάρτυρας: Δεν είχα ξανά ακούσει κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δε χρειάζεται να καταχωρηθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης.

«Κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα στον Οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ακολούθως ρωτήθηκε αν δέχθηκε πιέσεις ή προτάσεις για ανταλλάγματα προκειμένου να αλλοιώσει το περιεχόμενο των ελέγχων της, με τη μάρτυρα να απαντά ότι αυτό έγινε με την υποβάθμιση της στο…. Πρωτόκολλο του Οργανισμού.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.

Μάλιστα, η Παρασκευή Τυχεροπούλου επικαλέστηκε το παράδειγμα ενός άλλου υπαλλήλου του Οργανισμού, που όπως είπε «τιμωρήθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρώτος είχε αποκαλύψει μπαράζ παράνομων δηλώσεων στην Κρήτη.

«Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη, ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων….. Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. Του είπε «αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους». Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν.

Όπως ανέφερε η Παρασκευή Τυχεροπούλου σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου επιβλήθηκε χρηματική και πειθαρχική ποινή και πλέον είναι στα…αζήτητα.

«Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν….», είπε σχετικά η μάρτυρας.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου διατύπωσε την άποψη ότι όλοι οι διοικούντες, αλλά και όσοι διετέλεσαν ως Διευθυντές Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων γνώριζαν για την ύπαρξη προβληματικών δηλώσεων και ρωτήθηκε επανειλημμένα από έδρας, για το αν της ζητήθηκαν «εξηγήσεις» ή διευκρινίσεις για τις παράτυπες δηλώσεις που η ίδια βρήκε.

Πρόεδρος: Οι υπόλοιποι τρεις που κοινοποιήσατε το πόρισμα σας, σας ρώτησαν ξανά κάτι;

Μάρτυρας: Όχι και το χειρότερο είναι ότι μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου μου, τους κοινοποίησα και ένα έγγραφο με το οποίο πρότεινα τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος που τώρα βλέπω να εφαρμόζονται. Αν δεν τους αφορούσε ο έλεγχος μου, αυτό το έγγραφο τους αφορούσε όλους και το πέταξαν στα σκουπίδια, δεν ασχολήθηκαν καν.

Πρόεδρος: Το έχετε αυτό το έγγραφο;

Μάρτυρας: Ναι

Πρόεδρος: Θα μας το προσκομίσετε μετά;

Μάρτυρας: Ναι.

Το δικαστήριο ζήτησε να διαβιβαστεί σε αυτό, η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την κλήση νέων μαρτύρων, των πρώην Προέδρων ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και Θεοφάνη Παππά, του πρώην Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλου και δύο πρώην ελεγκτών Π. Θεοδωρόπουλου και Γ. Καλιουρη που όπως καταγγέλεται, μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.