Φθιώτιδα: Καρέ – καρέ η ληστεία των 200.000 ευρώ στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας – Οι 12 φωτογραφίες ντοκουμέντα

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 10:00 σήμερα το πρωί (11/5/2026) όταν δύο ληστές εισέβαλλαν σε τραπεζικό υποκατάστημα της Κάτω Τιθορέας στη Φθιώτιδα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Έξω από αυτή υπήρχε άλλος ένας συνεργός τους, όπου εκτελούσε οπλισμένος χρέη τσιλιαδόρου για τη ληστεία.

Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων βρισκόταν άλλο ένα μέλος της συμμορίας, ο οποίος εκτελούσε χρέη οδηγού και βρίσκονταν με αναμμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία. Οι δύο εκ των ληστών μπήκαν μέσα στην τράπεζα στη Φθιώτιδα με βαρύ οπλισμό και μέσα σε διάστημα 20 λεπτών κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 200.000 ευρώ και αν εξαφανιστούν μέσω της Αμφίκλειας στον Παρνασσό.

Οι δράστες είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, καπέλα και μάσκες για να μην τους αναγνωρίσουν τη στιγμή της ληστείας, ενώ οι δύο που μπήκαν στην τράπεζα φώναξαν στους τέσσερις υπαλλήλους και στους δύο πελάτες να πέσουν στο έδαφος.

Ο ένας από τους δράστες κρατούσε ένα καλάσνικοφ, ενώ ο δεύτερος με την απειλή ενός πιστολιού οδήγησε τον ένα από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας που βρίσκεται στο υπόγειο.

Οι δράστες φέρεται να είχαν οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια τη ληστεία τους, ενώ οι κινήσεις τους φανέρωναν ότι ήταν ψύχραιμοι και αποφασισμένοι. Ακόμα κι όταν κάποια από τα χρήματα τους πέφτουν από το σακίδιο, εκείνοι δεν αιφνιδιάστηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο Ι.Χ. όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν διαδρομή προς Βελίτσα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Δαύλεια και Ζεμενό.

Στις 12 φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr από τη διαφυγή των ληστών, αποτυπώνεται όλη η διαδρομή που ακολούθησαν οι τρεις δράστες από τη στιγμή που βγήκαν από την τράπεζα έως και την επιβίβαση τους στο σκουρόχρωμο SUV. Στην αρχή και οι τρείς τους τρέχουν σε ένα μικρό ανηφορικό δρόμο. Κάποια στιγμή από το σακίδιο που κουβαλάει ο ένας από τους μασκοφόρους θα πέσουν κάποιες δεσμίδες με χρήματα.

Δύο από τους ληστές θα σταματήσουν και θα επιστέψουν για να μαζέψουν τα χρήματα που έχουν πέσει έδαφος, αποδεικνύοντας τη σιγουριά τους και την αποφασιστικότητα τους. Στη συνέχεια θα αρχίσουν να τρέχουν και πάλι όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρακάτω.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με μπλόκα σε κρίσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού.