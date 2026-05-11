Ηράκλειο: Από τον παιδικό έρωτα και τα 4 παιδιά, στους καβγάδες και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της 28χρονης

Πάνω από 13 χρόνια μετρά η γνωριμία της 28χρονης με τον 30χρονο σύζυγό της ο οποίος κατηγορείται ότι την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του στην Παντάνασσα του Ηρακλείου. Μουδιασμένοι παρακολουθούν συγγενείς και γνωστοί τις εξελίξεις γύρω από το σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, ο οποίος έγινε μάλιστα μπροστά στα 3 παιδιά της. Ανάμεσα σε αυτά και ένα βρέφος μόλις 3 μηνών. Πώς όμως από έναν παιδικό έρωτα φτάσαμε σε μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας;

Μια ιστορία αγάπης κρύβεται στην αρχή της σχέσης του ζευγαριού με την ζωή τους να αλλάζει ριζικά όταν από όταν η κοπέλα ήταν 17 χρόνων ενώ ο -τότε- μέλλοντας σύζυγός της, 19 χρόνων. Οι δύο τους προχώρησαν σε πολιτικό γάμο ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό. Από εκείνη τη στιγμή, η κοινή τους ζωή μπαίνει σε γερά θεμέλια και τίποτα δεν προμηνύει πως θα φτάσουμε στο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που συντάραξε το Ηράκλειο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2018 θα αποκτήσουν τον πρώτο γιο τους και θα αρχίσουν να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media με το νέος μέλος της οικογένειας τους. Έναν χρόνο μετά, ο μικρός Δημήτρης θα αποκτήσει την πρώτη του αδερφή, Νεφέλη, και το σπίτι τους θα γεμίσει με παιδικές φωνές. Ο 30χρονος από μικρός ασχολούταν με οικοδομικές εργασίες και με μερεμέτια μαζί με τον πατέρα του σε μια επιχείρηση που είχαν ανοίξει από κοινού.

Μάλιστα στις 3 Ιουνίου του 2019, η 28χρονη έκανε μια ανάρτηση που έγραφε: «Εκεί που μπορείς, να μιλήσεις, με τα μάτια, εκεί ανήκεις…!! #mylove #myman». Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2023 θα αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί τον Άγγελο που θα γίνει ο τρίτος καρπός του έρωτά τους.

Οι δυο τους αποφασίζουν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί και έτσι στις 12 Μαρτίου του 2025 κάνουν τα εγκαίνια ένας εναλλακτικού μεζεδοπωλείου και ταράζουν τις ισορροπίες της γειτονιάς καθώς πραγματοποιούν συνεχώς βραδιές με ζωντανή μουσική. Αρκετοί από την γείτονα ανέφεραν στο newsit.gr ότι ο 30χρονος αρκετές φορές είχε διαπληκτιστεί με περίοικους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «σύννεφα» στην σχέση του ζευγαριού φάνηκαν το 2025 όπου τότε άρχισαν κάποιοι καβγάδες. Με αποκορύφωμα τον Ιανουαρίου του 2026 που γίνεται ένα σοβαρό περιστατικό με τον 30χρονο, ο οποίος φαίνεται να χτύπησε την 28χρονη και την μητέρα της που προσπάθησε να τους χωρίσει, με την ίδια τότε να γράφει στο προφίλ της στο Facebook: «Έχετε καταλάβει γιατί οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, γράφουνε με στυλό και όχι με μολύβι? Για να μάθουν πλέον ότι τα λάθη τους, δεν σβήνονται πλέον εύκολα».

Περίπου τέσσερις μήνες πριν πριν το σοκαριστικό περιστατικό, το ζευγάρι θα αποκτήσει και το 4 παιδάκι τους. Τριάντα μέρες μετά την γέννηση του, η 28χρονη είχε κάνει ανάρτηση για να γιορτάσει την επέτειο των 9 χρόνων μαζί με τον 30χρονο.

«Με ένα χαμόγελο ζεστό μου δίνεις χαρά, ζωή μου και δεν φοβάμαι δίπλα σου κάθε στιγμή μου», είχε γράψει στην ανάρτηση.

Μέχρι που φτάσαμε στο Σάββατο 9 Ιουνίου όπου έγινε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 30χρονος κατηγορείται πως παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 28χρονη, μπροστά στα μάτια των 3 παιδιών τους. Η γυναίκα συνεχίζει και δίνει μάχη για τη ζωή της, έχοντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και απώλεια μνήμης από το χτύπημα.

Ο 30χρονος από την άλλη συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.