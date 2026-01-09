Δίκη υποκλοπών: Νέες αποκαλύψεις για τις παρασκηνιακές διεργασίες στην υπόθεση

Το πρόσωπο που θεωρείται «δεξί χέρι» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, φερόμενου ως αφανή ιδιοκτήτη της εταιρείας εμπορίας παράνομου λογισμικού Krikel, κατέθεσε σήμερα στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται για τον πρώην Τεχνικό Διευθυντή της Krikel, Σωτήριο Ντάλλα, που μαζί με άλλους μάρτυρες μάρτυρες διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή τους στο δικαστήριο.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αν και σε σειρά συμβάσεων της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο υπογράφει ως… Managing Director, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν ένας …απλός υπάλληλος του τεχνικού τμήματος και δε γνώριζε τις συναλλαγές της εταιρείας. Ο ίδιος είπε ότι ο κατηγορούμενος Γιάννης Λαβράνος δεν είχε σχέση με την Krikel, ούτε η εταιρεία με το παράνομο λογισμικό predator.

Το δικαστήριο, αλλά και η υποστήριξη της κατηγορίας, «σφυροκόπησαν» το μάρτυρα με ερωτήσεις για τη σχέση του με τον φερόμενο ως «αχυράνθρωπο» της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, αλλά και για το γεγονός ότι σε συνομιλίες μεταξύ τους, φαίνεται ο Σ. Ντάλλας να νουθετεί τον Τρίμπαλη για την επικείμενη κατάθεσή του για τις υποκλοπές στην εξεταστική επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση ο Σταματης Τρίμπαλης ομολόγησε ότι υπήρξε «αχυράνθρωπος» της Krikel και μάλιστα προσκόμισε στο δικαστήριο και σχετικά μηνύματα.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Γιατί του προωθείτε του Τρίμπαλη το σκαναρισμένο έγγραφο με χειρόγραφες ερωτήσεις που του γίνονται την επόμενη ημέρα στην Εξεταστική επιτροπή;

Μάρτυρας: Δε γνωρίζω αυτό που μου λέτε…. Από εκεί και πέρα ότι συναντιόμασταν με τον κ. Τρίμπαλη για να προετοιμαστεί, είναι γεγονός….

Υποστήριξη της κατηγορίας: Γιατί να ενημερώσετε τον κ. Τριμπαλη για την καθημερινότητα της εταιρείας ;

Μάρτυρας: Για τεχνικά ζητήματα.

Πρόεδρος: Και δεν ήξερε την καθημερινότητα της εταιρείας ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας; Ελάτε τώρα….

Μάλιστα, σύμφωνα με την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, φαίνεται ότι ο πρώτος άνθρωπος που ενημερώνει ο Τρίμπαλης μετά την εξέταση του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είναι ο Σωτήριος Νταλλας.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Γιατί το πρώτο άτομο που ενημερώνει ο κ. Τρίμπαλης μετά την εξεταστική, είστε εσείς; Και γιατί εσείς απαντάτε σε ένα λεπτό;

Μάρτυρας: Ήμουν πάνω από το τηλέφωνο, είχα αγωνία για την εταιρεία….

Υποστήριξη της κατηγορίας: Του γράφετε ότι από τη γενική ενημέρωση, τα πήγε καλά….Ποιος ενημέρωσε εσάς ότι η γενική ενημέρωση ήταν τα πήγε πολύ καλά;

Μάρτυρας: Από το διαδίκτυο ενημερώθηκα.

Παρακολουθούσα τα sites για το μέλλον της εταιρείας…

Υποστήριξη της κατηγορίας: Και γιατί να πάρει εσάς και όχι κάποιον άλλον;

Μάρτυρας: Ποιον να πάρει;

Υποστήριξη της κατηγορίας: Αυτό λέω κι εγώ, μάλλον είστε πιο σημαντικός στην εταιρεία από απλός κατσαβιδάκιας, ήσασταν ο χρήσιμος μάρτυρας , ψευδομάρτυρας…..

Εσείς τρέχατε την εταιρεία;

Μάρτυρας: Μας απασχολούσε πολύ η δημοσιότητα, υπήρχε η αγωνία και πως πήγε η διαδικασία.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Δε σας κάνει εντύπωση ότι ενώ αυτός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, εσείς του παρέχετε καθοδήγηση;

Μάρτυρας: Του έδινα σημαντικές πληροφορίες….

«Βροχή» ερωτήσεων δέχτηκε ο μάρτυρας και για τα επόμενα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με τον Σ. Τρίμπαλη, στα οποία φέρεται να απαντά στον δήθεν εκπρόσωπο της Krikel, ότι οι συμβάσεις της εταιρείας που ζητά η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, δε θα σταλούν.

Υποστήριξη κατηγορίας: Αφού το αντικείμενο του μειλ από τη Βουλή ήταν η προσκόμιση συμβάσεων με την ΕΥΠ, γιατί να σταλεί σε εσάς, αφού δεν έχει σχέση η Krikel με το predator?

Μάρτυρας: Αυτό αποφασίσαμε εκείνη την ώρα στην εταιρεία, επειδή είναι απόρρητες οι συμβάσεις, εγώ με το λογιστή της εταιρείας το αποφασίσαμε….

Υποστήριξη κατηγορίας: Γιατί είναι δικιά σας απόφαση, ενώ είστε απλός τεχνικός υπάλληλος; Το αποφασίσατε εσείς με το λογιστή;

Μάρτυρας: Ναι.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Γιατί δεν πήρατε νομική συμβουλή ;

Μάρτυρας: Δεν υπήρχε λόγος

Υποστήριξη κατηγορίας: Γιατί να μην τα προσκομίσετε; Γιατί να τα κρύψετε;

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η δική μας κρίση…

Ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων μηνυτών ως θύματα παρακολούθησης, Ζαχαρίας Κεσσές, χαρακτήρισε τον εξεταζόμενο, «ψευδομάρτυρα», που εκτελεί «διατεταγμένη υπηρεσία», με το δικαστήριο να προαναγγέλει ότι μπορεί να ζητήσει έρευνα σε βάρος για ψευδή κατάθεση, με το πέρας της δίκης.

«Μπορεί το δικαστήριο να διαβιβάσει τα πρακτικά για ψευδορκία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της έδρας.

Ο μάρτυρας ακολούθως έσπευσε να διαψεύσει ότι είναι ιδιοκτησίας του το αυτοκίνητο της Krikel που απεικονίζεται σταθμευμένο σε υπόγειο Πάρκιγκ στο παράρτημα της ΕΥΠ, στην Αγία Παρασκευή.

«Το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στον τύπο, δεν είναι δικό μου. Η εταιρεία Krikel είχε ένα Skoda γκρι», σαν το εικονιζόμενο είπε ο μάρτυρας, που εντούτοις ανέφερε ότι παλαιότερα είχε βρεθεί στο ΚΕΤΥΑΚ (παράρτημα ΕΥΠ), για ενημέρωση από την Υπηρεσία.

Πρόεδρος: Ποιος άλλος μπορούσε από την Krikel να πάει εκεί πέρα;

Μάρτυρας: Δε γνωρίζω.

Πρόεδρος: Ήσασταν προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος και δεν ξέρετε ποιοι πάνε και με ποια οχήματα;

Μάρτυρας: Για τους τεχνικούς είχα απόλυτη γνώση ποιος και που πάνε, για τους υπόλοιπους δε γνωρίζω. Επίσης εκείνη την περίοδο έλειπα επαρχία. Το μόνο σίγουρο ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό μου.