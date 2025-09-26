Δικηγόρος Καρυστιανού: Αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και όχι της κυβέρνησης η εκταφή ή μη

Η μόνη αρμόδια αρχή να αποφανθεί σχετικά με τα αιτήματα εκταφής είναι τα δικαστήρια τόνισε μιλώντας στον Status FM 107.7 η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού Μαρία Γρατσία σχετικά με το νέο υπόμνημα που κατέθεσε για την εκταφή της σορού, της κόρης της Μάρθης.

«Η διενέργεια ή μη της εκταφής είναι απόφαση των δικαστικών αρχών», τόνισε η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ ξεκαθάρισε πως τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Καρυστιανού είχε υποβάλει στο παρελθόν σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία της Θεσσαλονίκης, η οποία απέρριψε το αίτημα ως αναρμόδια αρχή, αφού την έρευνα διεξήγαγε η Εισαγγελία Λάρισας. «Το αίτημα αυτή υποβλήθηκε με βάση το δικαίωμα της μητέρας ανεξάρτητα από την διεξαγόμενη ποινική έρευνα», εξήγησε η δικηγόρος της γιατί η δικαστική αρχή της Λάρισας είχε ήδη απορρίψει σχετικά αιτήματα πολιτών.

«Κατά τη γνώμη μου, σεβόμαστε βέβαια τη θέση της αξιότιμης κυρίας Εισαγγελέως αλλά επειδή η αίτηση αυτή για τον DNA ήταν αποσυνδεδεμένη από οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, κατά τόπον αρμόδια ήταν η εισαγγελία στην οποία κείται το κοιμητήριο ταφής», είπε.

«Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τα έγγραφα τα οποία αφορούν θέματα νεκροψίας ειδικά για την Μάρθη. Υπάρχει έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει γίνει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, προφανώς σε σχέση με τις προβλεπόμενες εξετάσεις», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ουσιαστικά στο φάκελο της δικογραφίας, όπως μας παραδόθηκε στο πέρας αυτής, όπου είναι όλα τα DNA υπάρχουν τα DNA για θανόντες αλλά δεν έχει εντοπιστεί αυτό της Μάρθης», είπε η κα Γρατσία.

«Η ταυτοποίηση ζητείται γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εκθέσαμε και στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, σε σχέση με συγκεκριμένο οστό το οποίο ουσιαστικά η κα Καρυστιανού, ενώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο οστό με τρεις τρυπίτσες, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος της σπονδυλικής στήλης, το οποίο ουσιαστικά δεν περιγράφεται σε καμία ιατροδικαστική. Πλην όμως, επειδή ζήτησε πριν την ταφή να χαιδέψει για τελευταία φορά τα μέρη του σώματος της κόρης της, ουσιαστικά είδε το συγκεκριμένο», εξήγησε ακόμα η δικηγόρος.

Η Μ. Γρατσία τόνισε πως οι ανακριτικές αρχές θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να έχουν ζητήσει τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστεί η ύπαρξη ή μη της όποιας ουσίας. «Και λένε αφού υπάρχουν σειρά αποδείξεων που υποδηλώνουν την παρουσία του χημικού κάντε εκταφή προκειμένου να μας δώσουν την αλήθεια τα θαμμένα παιδιά μας», είπε.