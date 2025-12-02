Δήμητρα Ματσούκα: Η δίκη της ηθοποιού για επικίνδυνη οδήγηση – Δηλώνει αθώα και περιμένει την απόφαση

Η Δήμητρα Ματσούκα επαναλαμβάνει πως είναι αθώα για τα όσα έγιναν στη Βουλιαγμένη και αισιοδοξεί πως όταν η δίκη ολοκληρωθεί, θα κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο που την έφερε στο επίκεντρο για ένα λόγο που ποτέ δεν ήθελε. Η ηθοποιός έχει μιλήσει για λάθη και παραλείψεις από τη δική της πλευρά και έδειξε έντονα ενοχλημένη από ορισμένα σχόλια και ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών.

Η δίκη της 51χρονης αναμένεται να ξεκινήσει εντός της ημέρας. Η περιπέτεια της ηθοποιού ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (19-11-2025) στη Βουλιαγμένη, όταν η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη σε μπλόκο της Τροχαίας να οδηγεί πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο. Είχε πάρει αναβολή και ανέθεσε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο της. Κάμερες και δημοσιογράφοι περίμεναν την ηθοποιό από νωρίς το πρωί, αλλά όπως έγινε γνωστό, η ίδια αποφάσισε να μην βρεθεί εκ νέου στα δικαστήρια.

Η Δήμητρα Ματσούκα ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μεθυσμένη και εμφανίστηκε δυσαρεστημένη από την προβολή που είχε η υπόθεσή της, και ειδικά όσον αφορά στο αποτέλεσμα του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε.

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή» είχε αναφέρει η Δήμητρα Ματσούκα.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.