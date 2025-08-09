Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Το πολιτιστικό πρόγραμμα από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2025

Θεατρικές παραστάσεις που ξεχώρισαν την καλοκαιρινή περίοδο -από αρχαίο δράμα έως σύγχρονες δημιουργίες- και συναυλίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος του φετινού προγράμματός του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, το οποίο επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

«Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού συνεχίζει να αποτελεί έναν δυναμικό και ανοιχτό χώρο πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Από τα τέλη Αυγούστου έως και τον Οκτώβριο, τα βράδια μας στον λόφο γεμίζουν με μουσική και θέατρο. Το Δημοτικό Θέατρο μετατρέπεται και πάλι σε σημείο αναφοράς, προσφέροντας στο κοινό μια σειρά εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεατρική αυλαία, το Σάββατο 30 Αυγούστου με τον «Αίαντα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και τους εννέα ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, σε μία παράσταση όπου η τέχνη του θεάτρου συναντιέται με αυτήν της ζωγραφικής.

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι «Μόνος με τον Άμλετ», σε μία τολμηρή διασκευή του εμβληματικού σαιξπηρικού έργου. Σε σκηνοθεσία του ίδιου και του Μανώλη Δούνια, ερμηνεύει όλους τους βασικούς ρόλους του έργου και, μαζί με τον μουσικό Δημήτρη Καμαρωτό επί σκηνής, ξεδιπλώνει τα πάθη, τις εσωτερικές συγκρούσεις και την τραγική ειρωνεία που διατρέχει την ιστορία του Άμλετ.

Συνέχεια με μουσικό παλμό στο κόκκινο, από τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά. Σε ένα μοναδικό σόου στην Αθήνα, έρχεται στον Λυκαβηττό την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου με μια συναυλία με τραγούδια που άφησαν εποχή αλλά και με νέες του επιτυχίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί σερί θεατρικών παραστάσεων, με πέντε μεγάλες θεατρικές παραγωγές να κάνουν στάση στη σκηνή του Λυκαβηττού. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, μεταμορφώνεται στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, της διαχρονικής σάτιρας που δημιουργεί ένα μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση, ενώ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» του Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο τελευταίος συμπρωταγωνιστεί με τον Γιάννη Μπέζο και μαζί, ως δημοσιογράφος και απομονωμένος συγγραφέας αντίστοιχα, στήνουν μια συνέντευξη που οδηγεί σε ένα σκληρό παιχνίδι της αλήθειας και παράλληλα φανερώνει έναν τρυφερό και ευαίσθητο κόσμο.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Γιώργος Χρυσοστόμου, μαζί με μία πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, αναμετριούνται με την ανθρώπινη κατάσταση, τη φθορά της εξουσίας και την ελπίδα για έναν νέο κόσμο στις αριστοφανικές «Όρνιθες», σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Την επόμενη, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Τάρλοου παρουσιάζει την πρώτη σκηνοθεσία του στη σοφόκλεια «Ηλέκτρα», ένα έργο – καθρέφτη των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική, με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Αναστασάκη, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλή Σιούντα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. «Μια Άλλη Θήβα» ακολουθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πολυεπίπεδο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, με τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη να πρωταγωνιστούν.

Συνέχεια στο συναυλιακό κομμάτι του Λυκαβηττού, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, να παίρνει τη σκυτάλη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου για μια βραδιά με αμέτρητα hits, ρυθμό και συναίσθημα. Λίγο αργότερα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull με τον εμβληματικό Ian Anderson, επιστρέφουν στον Λυκαβηττό για να δώσουν μια συναυλία-επιστέγασμα της τεράστιας καριέρας τους, με τραγούδια ορόσημα από ολόκληρη την ιστορία τους που απλώνεται σε έξι δεκαετίες και περνά από τα blues, τη folk και την jazz στην progressive και την παραδοσιακή rock.

Tην Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, φλογερές κιθάρες και κρουστά μετατρέπουν τη σκηνή του Λυκαβηττού σε υπαίθριο tablao, με τους «βασιλιάδες» Gipsy Kings να δίνουν τον ρυθμό μέσα από αξεπέραστες επιτυχίες τους όπως το «Bamboléo» και το «Volare», ενώ την επόμενη ακολουθεί η Νατάσσα Μποφίλιου. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η δυναμική ερμηνεύτρια μαζί με τους Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, παρουσιάζουν τον δεύτερο και ανανεωμένο κύκλο των πολύ επιτυχημένων, εκρηκτικών αλλά και άκρως συναισθηματικών παραστάσεών τους.

H «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη είναι ακόμα μία αρχαία τραγωδία που συγκαταλέγεται στο θεατρικό μέρος του φετινού προγράμματος του Λυκαβηττού. Σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα και με τους Αργύρη Ξάφη, Τάσο Λέκκα, Γιάννη Νταλιάνη, Δημήτρη Πιατά και Στέλλα Γκίκα να συμπρωταγωνιστούν μαζί της, παρουσιάζεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου διερευνώντας τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του NEPENTHE γιορτάζει τα τρία χρόνια παρουσίας της στο industry της ηλεκτρονικής μουσικής, με ένα μοναδικό μουσικό επεισόδιο, για πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, ενώ την επόμενη μέρα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η CANTADA συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στη σκηνή της ελληνικής live μουσικής και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό live.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Γιώργος Θεοφάνους ενώνουν για πρώτη φορά επί σκηνής τις δημιουργικές τους δυνάμεις στη μουσική παράσταση «Εκεί που σμίγουν οι χορδές», με τους Κώστα Μακεδόνα, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάννα Παπαϊωάννου να ερμηνεύουν το πλούσιο ρεπερτόριο των δύο σπουδαίων λαϊκών συνθετών. Για το τέλος, φινάλε με ξέφρενο γλέντι το Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Ο Γιάννης Χαρούλης κλείνει τη φετινή σεζόν του Λυκαβηττού με μια συναυλία-γιορτή γεμάτη ένταση, παλμό και αγαπημένα τραγούδια.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή και να τροποποιηθεί.

Πληροφορίες πρόσβασης

Η πρόσβαση στον Λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του Λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου (στροφή προς μονοπάτι Λυκαβηττού, οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων). Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 30 Αυγούστου «Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου «Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου Σάκης Ρουβάς

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου «Αινιγματικές Παραλλαγές», σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου «Όρνιθες», σκηνοθεσία ‘Αρης Μπινιάρης

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου «Ηλέκτρα», σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλοου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου «Μια Άλλη Θήβα», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χατζηγιάννης Μαζί του: ZAF

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Jethro Tull: The Seven Decades

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Νατάσσα Μποφίλιου: Κάτι καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου «Ανδρομάχη», σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαππα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου NEPENTHE: 3 Years Anniversary

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου CANTADA: 1 Year Anniversary

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου Χρήστος Νικολόπουλος και Γιώργος Θεοφάνους: Εκεί που σμίγουν οι χορδές Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου

Σάββατο 4 Οκτωβρίου Γιάννης Χαρούλης: Έλα στον Χορό Tour 2025 – The last stop

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι σύνδεσμοι προπώλησης για την κάθε εκδήλωση στο https://cultureisathens.gr/