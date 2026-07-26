Δολοφονία 42χρονης στη Σύρο: Τα δυο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία και η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

Σε μια υπόθεση για γερά νεύρα εξελίσσεται η δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο, η οποία έπεσε νεκρή στα σοκάκια του νησιού μετά από ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό και γεννά πλήθος ερωτημάτων.

Σημειώνεται πως για την δολοφονία της 42χρονης έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 41χρονου και για συνέργεια σε βάρος της 30χρονης συζύγου του. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη προσπάθησε να τους ληστέψει και τότε ήταν που – αμυνόμενος – ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη και την κυνήγησε στα σοκάκια της Σύρου, πετώντας γλάστρες και καρέκλες.

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Οι κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, καθώς έχουν καταγραφεί οι κινήσεις της διασώστριας, η οποία έφτασε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά στο σπίτι του ζευγαριού και χτύπησε το κουδούνι. Επιπλέον, κατά την αναπαράσταση το ζευγάρι δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Το τι συνέβη μέσα στο σπίτι το γνωρίζει μόνο το ζευγάρι. Ο άνδρας ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι με τον ίδιο να νομίζει ότι είναι ληστής. Άρπαξε το μαχαίρι που έτρωγε και άρχισε να την κυνηγά. Όπως είπε, δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο ληστής ήταν γυναίκα και μάλιστα γνωστή της οικογένειας.

Ωστόσο, το σενάριο της ληστείας ενώ εξηγεί τις κινήσεις και συνάδει με τις μαρτυρίες και τις κάμερες ασφαλείας, δεν μοιάζει λογικό. Η αστυνομία εξετάζει για ποιο λόγο η γυναίκα που βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές επέλεξε να φορέσει το παντελόνι της δουλειάς με τους ανακλαστήρες, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στις 5 το απόγευμα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά και χτύπησε το κουδούνι και όλα αυτά για να προσπαθήσει να τους ληστέψει.

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Σημειώνεται πως η ίδια είχε μαζί της ένα σακίδιο μέσα στο οποίο βρίσκονταν ένας λοστός και ένα αεροβόλο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο Action24 στο σπίτι του ζευγαριού είχε γίνει ξανά απόπειρα ληστείας πριν από 10 ημέρες, με τους δράστες να ψάχνουν ένα σημαντικό ποσό αλλά ο 41χρονος είχε αποθηκεύσει τα χρήματα σε φοριαμό με λουκέτο με τους δράστες να εγκαταλείπουν άπραγοι την προσπάθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη τη χρονική περίοδο η γυναίκα βρισκόταν ξανά με άδεια στο νησί. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της σύμπτωσης.

Πλέον οι αστυνομικοί φαίνεται να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε δυο σενάρια:

Η 42χρονη ενδεχομένως να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο είχε καταφέρει και είχε κρατήσει κρυφό από την οικογένεια και τους συγγενείς της

Η 42χρονη ίσως να είχε κάποια σχέση με το ζευγάρι, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα κινητά τηλέφωνα τόσο του ζευγαριού όσο και της 42χρονης, αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές τους. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνομιλίες, τις επαφές και το ιστορικό αναζητήσεων και των τριών προσπαθώντας να εξακριβώσουν τα κίνητρα της δολοφονίας.