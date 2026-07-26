Ελλάδα

Χανιά: Στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Το κύριο ζήτημα που εξετάζουν οι γιατροί είναι κατά πόσο έχει επηρεαστεί η εγκεφαλική του λειτουργία εξαιτίας της παραμονής του κάτω από το νερό
πισίνα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το δίχρονο παιδάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Αποκόρωνα Χανίων.

Το δίχρονο παιδάκι βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά την ανάσυρσή του από την πισίνα στον Αποκόρωνα Χανίων.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι, προς το παρόν, δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι από τη στιγμή που επανήλθε έως και τη μεταφορά του από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου παρουσίαζε παρατεταμένη διαταραχή του επιπέδου συνείδησης.

Το κύριο ζήτημα που εξετάζουν οι γιατροί είναι κατά πόσο έχει επηρεαστεί η εγκεφαλική του λειτουργία εξαιτίας της παραμονής του κάτω από το νερό. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γονείς του, το παιδί έμεινε στην πισίνα για περίπου δύο έως τρία λεπτά. Παρότι το χρονικό αυτό διάστημα φαίνεται μικρό, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστική ήταν η άμεση παρέμβαση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και εκείνη ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να αποκαταστήσει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Αν και το αγοράκι επανέκτησε τις αισθήσεις του, δεν είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον, κάτι που επιβεβαιώθηκε τόσο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Στο διάστημα αυτό θα εκτιμηθεί η νευρολογική του εικόνα και θα αξιολογηθούν τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να προκλήθηκαν από τη μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου.

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