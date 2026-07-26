Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας να φτάνει τους 34 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Βελτιωμένος ο καιρός για σήμερα Κυριακή (26.07.2026) σε όλη τη χώρα και θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Επιπλέον, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, όπως αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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