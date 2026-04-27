Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της 43χρονης που τη σκότωσε

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνεχίζονται με ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες να προβληματίζουν τις αρχές.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, τη δολοφόνησε και όταν κατάλαβε ότι οι αρχές τον είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων, έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας καραμπίνα. Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρή και η 43χρονη γυναίκα, σε δύσβατο σημείο μέσα στο αυτοκίνητό της με τον δράστη να την έχει εκτελέσει από πολύ κοντινή απόσταση.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα «Γιώργος».

Τα μηνύματα φέρνει στο φως τη δημοσιότητας η εκπομπή Live News, με μερικά από αυτά να γράφουν: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

«Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;», αναφέρει ακόμη ένα μήνυμα.

Ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου έχει πλέον κλείσει ενώ τα μηνύματα βρέθηκαν και στην κατοχή μιας φίλης της 43χρονης Ελευθερίας, κάτι που προβληματίζει τις αρχές.

Στα μηνύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά που μιλούν χυδαία για τη δολοφονημένη μητέρα 3 παιδιών, με τα ερωτήματα για το εάν αυτά πυροδότησαν τον δράστη να ερευνώνται.

Καλλιακμάνης: «Τα μηνύματα τα έστειλε γυναίκα»

Ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News είπε πως κατά την άποψή του τα μηνύματα αυτά δεν έχουν σταλεί από άνδρα, αλλά μάλλον από κάποια γυναίκα που ζήλευε την Ελευθερία.

Με την οδική βοήθεια μιλούσε διαρκώς ο 40χρονος

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε στο Live News πως ο 40χρονος πρώην φίλος της Ελευθερίας που έχει αποτυπωθεί σε βίντεο να μιλάει συνέχεια στο κινητό τηλέφωνο, μιλούσε διαρκώς με ιδιοκτήτες γερανών για να έχει οδική βοήθεια προκειμένου να ανασύρει την μηχανή από το σημείο που βρισκόταν, όπως προκύπτει από την έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές στο Ηράκλειο αναζητούν το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ώστε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα πως κατάφερε ο δράστης να την παρασύρει στο ραντεβού με τραγικό αποτέλεσμα την δολοφονία της γυναίκας.