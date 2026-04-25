Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Το τηλεφώνημα, το νέο βίντεο ντοκουμέντο και η προσπάθεια του 40χρονου δράστη να καλύψει τα ίχνη του

Η δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με τις αρχές να προσπαθούν να λύσουν το παζλ της υπόθεσης, καθώς μπορεί ο δράστης να είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που λίγες ώρες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, όμως το πώς το έκανε παραμένει μυστήριο.

Ο 40χρονος που σκότωσε την άτυχη Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, φαίνεται πως είχε οργανώσει από πριν ένα σχέδιο για να καλύψει τα ίχνη του και να μπερδέψει τις Αρχές, έτσι ώστε να μην τον υποπτευτούν για τη δολοφονία.

Όταν κατάλαβε ότι οι αρχές τον είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων, έβαλε τέλος στη ζωή του, έξω από ένα εκκλησάκι που ήταν το σημείο συνάντησής του με τη γυναίκα, ενώ η ίδια βρέθηκε νεκρή, μία ημέρα αργότερα.

Από τα βίντεο ασφαλείας φάνηκε ότι λίγο μετά το έγκλημα μιλούσε συνεχώς στο κινητό του, κάτι που αρχικά έκανε τις Αρχές να πιστέψουν ότι ίσως είχε συνεργό. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει άλλο άτομο που να συμμετείχε.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν προσεκτικά τα βίντεο, βλέποντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη. Μετά τη δολοφονία, εμφανίζεται να κατευθύνεται προς καφετέρια, ζητώντας να του καλέσουν ταξί.

Η ξαδέλφη της Ελευθερίας μίλησε στο Mega για μια συνομιλία που είχε μαζί του μία μέρα μετά την εξαφάνισή της: «Τον ρώτησα ευθέως που είναι η Ρίτσα; Κόλλησε για κλάσματα του δευτερολέπτου και μου είπε δεν ξέρω, είμαι στο αστυνομικό τμήμα να δώσω κατάθεση, έχουμε ψάξει παντού και μου κλείνει το τηλέφωνο».

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η Αστυνομία γνωρίζει πλέον με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο.

«Γνωρίζουν οι αστυνομικοί τι έχει συμβεί. Διαπίστωσαν ότι σε αυτά τα τηλέφωνα δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο μυστήριο. Ο δράστης τηλεφωνεί σε εταιρίες με γερανούς. Έχει τηλεφωνήσει σε 2 – 3 εταιρείες με κύριο σκοπό να έρθει κάποιος να παραλάβει τη μηχανή του».

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το έκανε αυτό για να φτιάξει άλλοθι για την ώρα του εγκλήματος.

«Δεν φαίνεται, από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ότι υπάρχει οποιοσδήποτε συνεργός σε αυτό το έγκλημα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης είχε σχεδιάσει τη δολοφονία και την παρέσυρε σε συνάντηση στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα. Έφτασε πρώτος με τη μηχανή και είχε μαζί του όπλο. Όταν εκείνη έφτασε με το αυτοκίνητό της, την πλησίασε και τη σκότωσε με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους πάντες. Πήγε σε καφενείο, είπε ότι είχε δήθεν ατύχημα με τη μηχανή του και ζήτησε ταξί για να πάει στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Από εκεί πήρε άλλο αυτοκίνητο και γύρισε ξανά στο σημείο του εγκλήματος.

Το μήνυμα από το κινητό της

Ο δράστης έστειλε ακόμα και μήνυμα από το κινητό της Ελευθερίας, ενώ έλεγε ψέματα τόσο στην Αστυνομία όσο και στους συγγενείς της, προσπαθώντας να δείξει ότι ανησυχεί και ότι τη ψάχνει.

Τελικά, όταν πλησίαζαν οι αποκαλύψεις, αυτοκτόνησε. Λίγες μέρες μετά, η Ελευθερία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με ένα χαλί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την πυροβόλησε από κοντά, πιθανότατα από το πίσω κάθισμα, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία

Νέο βίντεο δείχνει τον 40χρονο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Είναι νωρίς το πρωί της Δευτέρας και μπαίνει σε καφετέρια. Παρκάρει απ’ έξω και φαίνεται να κουτσαίνει ελαφρώς, πηγαίνοντας προς το ταμείο για να βρει τον ιδιοκτήτη.

Ο λόγος ήταν ότι ήξερε πως είχε γερανό. Υποστήριξε ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο και είχε τραυματιστεί, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κατάσταση.

Ο γιος του ιδιοκτήτη ανέφερε: «Μου είπε (ο πατέρας μου) ότι τον πήρε τηλέφωνο τη Δευτέρα το πρωί και του ζητούσε τον γερανό για να πάει να μεταφέρει το μηχανάκι του, που είχε ένα ατύχημα. Ο πατέρας μου είπε ότι δεν μπορούσε, του είπε ότι θα τον πάρει το απόγευμα, αλλά δεν τον πήρε ξανά ποτέ».

Στη συνέχεια, ο 40χρονος βγήκε έξω, πήγε στο αυτοκίνητο, πήρε το κινητό του και κάλεσε ξανά. Παρήγγειλε καφέ και όσο ήταν μέσα κοιτούσε συνεχώς έξω, δείχνοντας αγχωμένος.

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας: «Μου ζήτησε εάν έχω εύκαιρο τον γερανό να πάω να τον σύρω με τη μηχανή από εκεί που είχε πέσει, ότι έπεσε σε μία στροφή και έπεσε στο δέτι από κάτω, η μηχανή. Ήταν πολύ ανήσυχος».