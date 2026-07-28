Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: «Είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου μου», είπε ο 28χρονος Αιγύπτιος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την στυγνή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας από έναν 28χρονο Αιγύπτιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας γνώριζε τον ποινικολόγο από το παρελθόν, καθώς εκείνος είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του.

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Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, η γνωριμία τους ήταν μακροχρόνια και δεν επρόκειτο για τυχαία συνάντηση.

«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα, εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», φέρεται να δήλωσε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 28χρονος εμφανίζεται να διαφοροποιεί την εκδοχή του σε σχέση με όσα είχε αναφέρει αρχικά στους αστυνομικούς.

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Ειδικότερα, κατά την πρώτη του ομολογία είχε υποστηρίξει ότι πούλησε το φορητό υπολογιστή του θύματος έναντι 50 ευρώ, ενώ στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή φέρεται να δήλωσε ότι τον παρέδωσε σε φίλο του.

Η μεταβολή αυτή στις καταθέσεις του στρέφει το ενδιαφέρον των Αρχών στον φορητό υπολογιστή του θύματος, καθώς εξετάζεται τι περιείχε και για ποιο λόγο ο κατηγορούμενος φέρεται να επιδίωξε να τον απομακρύνει.

Οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις σχετικά με την τύχη της συσκευής και το ενδεχόμενο να περιείχε στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος αφού απολογήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουλίου για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, καθώς και για την παλαιότερη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο Αιγύπτιος απολογούμενος φέρεται να επανέλαβε τους προανακριτικούς του ισχυρισμούς για διαπληκτισμό μεταξύ του ίδιου και του θύματος, με τον ίδιο να χτυπά τον 73χρονο ποινικολόγο μέχρι θανάτου, να του παίρνει το laptop και να φεύγει από το διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου λίγη ώρα αργότερα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το laptop και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, κατά την προανακριτική απολογία του ο 28χρονος.

Ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του στυγερού εγκλήματος απολογήθηκε για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ ακολούθως έδωσε εξηγήσεις και την εκκρεμή δικογραφία για ασέλγεια ανήλικης, για την οποία εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου 2026.