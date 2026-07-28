Ελλάδα

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος με ερυθρά αγγελία του Περού για βιασμό ανηλίκου

Οι περουβιανές αρχές τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που είχε με ανήλικη
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΛΟΓΩ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΙΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Αστυνομικοί στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" / Eurokinissi
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Στη σύλληψη ενός 71χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις αρχές του Περού για υπόθεση βιασμού ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 71χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου στον χώρο αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι περουβιανές αρχές τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που είχε με ανήλικη, καθώς και την ευθύνη επίβλεψής της κατά την απουσία των γονέων της, προκειμένου να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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