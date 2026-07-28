Μπόρις Τζόνσον: Σε σούπερ μάρκετ της Καρύστου ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας

Την Κάρυστο στην Εύβοια επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μαζί με τη σύζυγό του, μακριά από τις υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας επιλέξει τη νότια Εύβοια ως προορισμό των διακοπών του.

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Ένας πολίτης που συνάντησε το ζευγάρι, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και η σύζυγός του βρέθηκαν σε σούπερ μάρκετ της Καρύστου, όπου έκαναν τις αγορές τους.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία του evima.gr ο Μπόρις Τζόνσον χαιρετά τον κόσμο μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Ο πολίτης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγα λεπτά μαζί τους και, όπως ανέφερε, ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

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Η παρουσία του Μπόρις Τζόνσον στην Κάρυστο έχει ήδη γίνει γνωστή στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς κατοίκους και επισκέπτες να τον αναγνωρίζουν.

Ωστόσο, ο ίδιος επιλέγει να απολαμβάνει ήρεμες στιγμές, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της περιοχής και τη ζεστή ελληνική φιλοξενία.

Η Κάρυστος, με τις όμορφες παραλίες, τα γραφικά τοπία και την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων της, αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Η επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να περάσει εκεί τις διακοπές του αποτελεί ακόμη μία «έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης» στη νότια Εύβοια.