Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το αυτοκίνητο του νεκρού γιου, οι καταγγελίες για ηθική αυτουργία της μητέρας και η κατάθεσή της για το «ακάθαρτο πνεύμα»

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με τις απολογίες του 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του να φωτίζουν ακόμα περισσότερο το σκοτεινό παρασκήνιο της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη.

Το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο το βράδυ της Πέμπτης (8.5.26) για τη δολοφονία του Νικήτα, μετά τις πολύωρες απολογίες του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό άκρα μυστικότητα. Μάλιστα αρχικά είχε διαρρεύσει πως οι απολογίες θα γίνονταν την Δευτέρα, ωστόσο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι δυο τους μεταφέρθηκαν στον ανακριτή όπου και απολογήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί και η απολογία της 56χρονης συζύγου του, η οποία περιέγραψε τον άνδρα της ως έναν άνθρωπο «εκτός εαυτού», χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση: «Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα». Η 56χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου φέρεται να είπε στην απολογία της: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Ο πατέρας από την άλλη σημείωσε πως: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Το μοιραίο αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr επιπλέον στοιχεία προκαλούν νέα ερωτήματα για την υπόθεση. Σύμφωνα με ανάρτηση φιλικού προσώπου της οικογένειας του Νικήτα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος στο μοιραίο τροχαίο του 2023 δεν ήταν δικό του, αλλά ανήκε στον 17χρονο γιο του 54χρονου, ο οποίος είχε χάσει τότε τη ζωή του.

«Τα παιδιά ήταν φίλοι. Το αμάξι ήταν του γιου του. Εκείνος του το είχε δώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της γυναίκα που έχασε και η ίδια το παιδί της και γνώριζε προσωπικά τον Νικήτα. Η ίδια εξαπέλυσε επίθεση και κατά της μητέρας του αδικοχαμένου παιδιού λέγοντας πως «έπρεπε να σκεφτεί τον πόνο που είχε, να μην τον ζήσει άλλη μάνα».

Ανάλογες αιχμές άφησε και η αδερφή του Νικήτα, η οποία μίλησε στην εκπομπή LiveNews λέγοντας ότι η 56χρονη «του “πιπίλιζε” το μυαλό», πείθοντας τον πατέρα πως ο 21χρονος έφερε ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού τους.

Η αδερφή του Νικήτα υποστήριξε ακόμη πως η οικογένεια ζούσε για χρόνια υπό καθεστώς φόβου και απειλών, καταγγέλλοντας ότι ο 54χρονος παρακολουθούσε τις κινήσεις του 21χρονου μέσω τρίτων προσώπων. «Ξέραμε από γνωστούς μας ότι είχε τσιλιαδόρους. Τον παρακολουθούσαν δύο – τρία άτομα. Ο Νικήτας είχε ρεπό και είχε πάει να κουρευτεί, αλλά δεν πρόλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Νικήτα άφησε σοβαρές αιχμές τόσο για τη σύζυγο του κατηγορούμενου όσο και για τη στάση των Αρχών, υποστηρίζοντας πως η οικογένεια του 54χρονου παρακολουθούσε συστηματικά τον γιο του. «Αυτή τα έκανε όλα. Παρακολουθούσε τον γιο μου, έβλεπε πού είναι το αυτοκίνητό του πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.