Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκέντρωση και μοτοπορεία έξω από το σπίτι του Δημήτρη Μελά στην Πετρούπολη, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε το Ρουβίκωνας…

Ο Ρουβίκωνας, σε ανακοίνωσή του, κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ότι ήταν «ένας από τους αρχιμάστορες διαφόρων ειδών διευθετήσεων και διευκολύνσεων σε όλο αυτό το ληστρικό αλισβερίσι».

«Ήταν από τους πρώτους κατηγορούμενους αφότου άνοιξε η δικογραφία, για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση» αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαφθορά είναι συνώνυμη με το κράτος και τον καπιταλισμό. Δεν είναι ότι μας έτυχαν διεφθαρμένοι πολιτικοί. Δεν ψήφισαν λάθος οι ψηφοφόροι. Είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πολιτικός εξουσίας αν δεν είσαι διεφθαρμένος» αναφέρεται σε άλλο σημείο.

«Όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και τα καθήκοντα των προλετάριων πολύ συγκεκριμένα προκειμένου να νοικοκυρέψουν τον τόπο τους. Θα πρέπει πάση θυσία και με κάθε τρόπο να τελειώνουμε μια και καλή με τη μαφία κράτους και κεφαλαίου που λεηλατεί τις ζωές μας» καταλήγει το δελτίο τύπου του Ρουβίκωνα.