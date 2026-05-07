Κερατσίνι: Πέταγε πράγματα από το μπαλκόνι και μετά πήδηξε στο κενό

Συναγερμός σήμανε αργά χθες (07.05.2026) στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου και μετά έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που περιπολούσαν στο Κερατσίνι αντιλήφθηκαν έναν άνδρα να πετά πράγματα από μπαλκόνι, δημιουργώντας κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί πλησίασαν άμεσα και με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.

Κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στον δρόμο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου – Δραπετσώνας.