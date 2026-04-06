Δραπετσώνα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω καραμπόλας με πέντε οχήματα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) στην Δραπετσώνα, όπου σημειώθηκε καραμπόλα με πέντε οχήματα.

Η καραμπόλα προκλήθηκε στην Περιφερειακή Δραπετσώνας μεταξύ τριών φορτηγών και δύο ΙΧ αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από τη σύγκρουση υπήρξε και μικρή διαρροή καυσίμου από το ένα βυτιοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την καραμπόλα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Κατά τη σύγκρουση που σημειώθηκε δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο διέρρευσε πετρέλαιο από ένα όχημα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο που προέβλεπε τον χειρισμό από την Πυροσβεστική και τη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα -από το ύψος της Πύλης Ε1 έως την Ιχθυόσκαλα.

Τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο σημείο, καθώς και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.