Ρέθυμνο: Κακουργηματική δίωξη στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ, για την φονική πυρκαγιά

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και να γίνουν στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης.

Σύμφωνα με το CretaLive, στον υπεύθυνο της ΔΕΔΔΗΕ που έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΔΔΗΕ στο νομό Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενος δια παραλείψεως.

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Ο υπεύθυνος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου (1/8/26).

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία, ενώ φέρεται να χαρακτηρίζεται ως βεβιασμένο το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που οδήγησε στην σύλληψη του.

Μάλιστα, νομικοί κύκλοι τονίζουν ότι ανέμεναν να διαταχθεί κάποια προκαταρκτική έρευνα ώστε να δοθεί ο χρόνος να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης επαρκώς και τεκμηριωμένα. Τις επόμενες ώρες η υπεράσπιση αναμένει να έχει στα χέρια της και μία κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη που, όπως υποστηρίζεται, θα δώσει κάποιες απαντήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία.