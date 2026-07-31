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Επίδαυρος: Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση των «Τρωάδων» λόγω των πυρκαγιών

«Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή» αναφέρει στην ανακοίνωση του το Εθνικό Θέατρο
Θεατές περιμένουν να ξεκινήσει η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στην Επίδαυρο, την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρακολούθησε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ
Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή (31.07.2026) η παράσταση των «Τρωάδων» στην Επίδαυρο λόγω των πυρκαγιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου, η διοργάνωση αποφάσισε να προχωρήσει στην ακύρωση, εφόσον εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να καίνε, δεν δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για τη διεξαγωγή του.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου για την ακύρωση της παράστασης στην Επίδαυρο:

«Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή.

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00.

Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία».

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