Δυτική Αττική: Ευρεία επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας – Τρεις συλλήψεις

Εχουν κατασχθεί ποσότητες ναρκωτικών
Και νέα ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Δυτική Αττική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρεις συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ενώ έχουν κατασχθεί ποσότητες ναρκωτικών.

Επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση, αναμένονται μετά την ολοκλήρωσή της.

