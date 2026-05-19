Ιθάκη: Αίσιο τέλος για τους δύο τουρίστες που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή

Τέλος καλό, όλα καλά για τους δύο τουρίστες στην Ιθάκη που από το απόγευμα της Δευτέρας (18/5/26) αγνοούνταν και τελικά στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus οι τουρίστες εντοπίστηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά από 8 ώρες αγωνιώδους αναζήτησης στην Ιθάκη, σε δύσκολες συνθήκες μέσα στο σκοτάδι.

Υπενθυμίζεται ότι οι τουρίστες είχαν καταφέρει να στείλουν το στίγμα τους μέσω κινητού τηλεφώνου, γεγονός που βοήθησε σημαντικά τις ομάδες διάσωσης να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και διασώστες, ενώ καθοριστική ήταν η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον ασφαλή εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τουρίστες ήταν ελαφρά τραυματισμένοι.

Δύο ελαφρά τραυματίες περιπατητές (γυναίκα & άνδρας) εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν από δύσβατο σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, έπειτα από αποπροσανατολισμό τους, στην περιοχή Κιόνι Ιθάκης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 19, 2026

Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης για προληπτικές εξετάσεις, καθώς ο ένας από αυτούς είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.