Ελλάδα

Ιθάκη: Αίσιο τέλος για τους δύο τουρίστες που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή

Βρέθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιθάκης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τέλος καλό, όλα καλά για τους δύο τουρίστες στην Ιθάκη που από το απόγευμα της Δευτέρας (18/5/26) αγνοούνταν και τελικά στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. 

Σύμφωνα με το kefaloniafocus οι τουρίστες εντοπίστηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά από 8 ώρες αγωνιώδους αναζήτησης στην Ιθάκη, σε δύσκολες συνθήκες μέσα στο σκοτάδι. 

Υπενθυμίζεται ότι οι τουρίστες είχαν καταφέρει να στείλουν το στίγμα τους μέσω κινητού τηλεφώνου, γεγονός που βοήθησε σημαντικά τις ομάδες διάσωσης να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και διασώστες, ενώ καθοριστική ήταν η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον ασφαλή εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τουρίστες ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. 

Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης για προληπτικές εξετάσεις, καθώς ο ένας από αυτούς είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
106
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα - Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία
Στην Πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε η συγκινητική επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ντυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Le Monde: Νέα γαλλική νομοθεσία «επιτρέπει» την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο
Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι «η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μία επιστροφή, εμπνεόμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστήμιου της Χαϊδελβέργης»
Αγάλματα
«Φώναζα "πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά"» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Πάτρα
«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’» περιγράφει η πρώην πρωταθλήτρια στίβου
Ανδριάνα Φωτακοπούλου
7
Newsit logo
Newsit logo