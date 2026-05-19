Ελλάδα

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G»
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τρίτης (19/5/26) η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η συμβολική αυτή κίνηση στη Βουλή, έγινε ως ελάχιστος φόρος τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε μετά από αίτημα των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

-Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής.

-Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το “G” αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων».

vouli

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
110
109
104
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα - Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία
Στην Πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε η συγκινητική επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ντυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
5
Le Monde: Νέα γαλλική νομοθεσία «επιτρέπει» την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο
Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι «η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μία επιστροφή, εμπνεόμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστήμιου της Χαϊδελβέργης»
Αγάλματα
«Φώναζα "πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά"» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Πάτρα
«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’» περιγράφει η πρώην πρωταθλήτρια στίβου
Ανδριάνα Φωτακοπούλου
8
Newsit logo
Newsit logo