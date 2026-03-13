ΕΦΕΤ: Προληπτική ανάκληση συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση
Τα γραφεία του ΕΦΕΤ
Τα γραφεία του ΕΦΕΤ / eurokinissi

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, ενημερώθηκε από την εταιρεία «BRETON» για την προληπτική ανάκληση της συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται.

Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση.

