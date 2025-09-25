Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

«Εγώ τα είχα όλα κανονισμένα για να φύγω, ήρθε οδηγός και με πήρε» λέει ο 27χρονος Αλβανός που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας

«Έφυγα από τη φυλακή γιατί είχα προβλήματα με την οικογένειά μου και το παιδί μου και έπρεπε να τα λύσω» λέει στο newsit.gr ο 27χρονος που αναζητείται από τις Αρχές εδώ και μια βδομάδα
Ο 27χρονος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας
Ο 27χρονος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας
Άγγελος Λαμπίδης

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από την απόδραση του 27χρονου Αλβανού από τις φυλακές Κασσάνδρας και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Το newsit.gr κατάφερε να τον εντοπίσει και να συνομιλήσει μαζί του χωρίς να αποκαλύψει που βρίσκεται.

Ο 27χρονος Αλβανός είχε καταδικαστεί για διευκόλυνση μεταφοράς παράνομων μεταναστών και κρατούνταν στις φυλακές Κασσάνδρας.

Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί της περασμένης Πέμπτης 18.09.2025. όταν ο 27χρονος κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε αποθήκη και εξαφανίστηκε.

Μία μέρα αργότερα, άγνωστος άνδρας κατάφερε να εισβάλει σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή Κύψα της Κασσάνδρας στη Χαλκιδικής και επιτέθηκε σε 20χρονη κοπέλα από την Ουκρανία που διέμενε εκεί, την τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι και εξαφανίστηκε αφού της απέσπασε το ποσό των 2.000 ευρώ και το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί έδειξαν στην κοπέλα φωτογραφίες του 27χρονου δραπέτη και κατέθεσε πως αναγνωρίζει σε αυτές το πρόσωπο του ανθρώπου που την τραυμάτισε, τονίζοντας όμως πως δεν ήταν 100% σίγουρη. Λίγα 24ωρα αργότερα αποκαλύφθηκε πως τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο δωμάτιο της 20χρονης, δεν ανήκουν στον 27χρονο δραπέτη αλλά είναι ορφανά.

Φαίνεται πως ανήκουν σε άνθρωπο που δεν είναι σεσημασμένος και γίνονται έρευνες για την αποκάλυψη της ταυτότητας του.

Ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας
«Τα είχα όλα κανονισμένα για να φύγω» λέει ο 27χρονος που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας

«Από τη φυλακή έφυγα γιατί είχα προβλήματα με το παιδί μου»

Το newsit.gr κατάφερε να εντοπίσει τον 27χρονο δραπέτη, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει τον τόπο που βρίσκεται και περιγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της απόδρασης:

«Από τη φυλακή έφυγα γιατί το τελευταίο διάστημα είχα κάποια προβλήματα με την οικογένεια μου και το παιδί μου και έπρεπε να τα λύσω. Στενοχωρήθηκα, ήθελα να τους δω. Κάθε άνθρωπος για την οικογένεια του θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έφυγα από τη φυλακή και από εκεί ήρθαν και με πήραν. Έφυγα κατευθείαν από την περιοχή. Δεν έμεινα».

Ο 27χρονος αναφέρει πως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο οποίος τραυμάτισε την 20χρονη Ουκρανή και τονίζει:

«Όταν έγινε το περιστατικό με την κοπέλα, εγω δεν βρισκόμουν καν στη Χαλκιδική. Μετά έμαθα ότι έλεγαν ότι έκανα ληστεία αλλά εγώ ο ίδιος δεν ήμουν καν εκεί. Είναι λίγο περίεργο να ακούς κάτι τέτοιο. Με στενοχώρεσε γιατί έχω πολλά χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Έχω οικογένεια, παιδιά. Για ποιο λόγο να έμενα και να το έκανα αυτό;».

«Δεν θα ήταν δυνατόν να σκοτώσω»

«Εγώ τα είχα όλα κανονισμένα για να φύγω. Ήρθε οδηγός και με πήρε. Λυπάμαι πολύ, νιώθω άσχημα γιατί πάνω απ’ όλα δεν μπορώ να καταλάβω πως βγήκαν όλα αυτά ότι τα έκανα εγώ και στο τέλος βγήκαν και είπαν ότι έκαναν λάθος. Στη Βόρεια Ελλάδα που έμενα με ξέρουν όλοι. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να πάω να σκοτώσω. Έχω μεγάλο βάρος. Θέλω να μάθει όλος ο κόσμος ότι εγώ δεν πείραξα ποτέ καμία κοπέλα», καταλήγει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία - «Της έλεγε "δεν σε κοιτάω, έτσι θα πεθάνεις"»
Το σχέδιο της 62χρονης να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να πάει με τον γιο της στη Γερμανία - Όσα αποκάλυψαν πρώην φίλες και γειτόνισσες της διευθύντριας των ΚΕΠ για το πώς συμπεριφερόταν στην 91χρονη μητέρα της
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
«Το έπαιζε άρρωστη, δούλεψε 51 μέρες σε ένα χρόνο» λένε συνάδελφοι της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία
Οι έρευνες για το πόσο καιρό έμεινε θαμμένη η 91χρονη μητέρα της 62χρονης, η νέα κατάθεση του γιου της διευθύντριας ΚΕΠ και οι αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες από τη δημόσια υπηρεσία στο Δήλεσι
Η 62χρονη που κατηγορείται για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της
11
Πύραυλοι PULS: Το «μακρύ χέρι» που αλλάζει τις ισορροπίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και ο Predator Hawk Extra Range
Το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα όχι μόνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ήδη έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την απόκτηση του μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις
Το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα PULS
Newsit logo
Newsit logo