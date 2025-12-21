«Είμαι αθώος, καθαρός σαν αστραπή» λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «Ετοιμάζω μηνύσεις»

Άμεση είναι η απάντηση του αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων Κωνσταντίνου Ανεστίδη, σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων, είναι αθώος και όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς όπως αναφέρει στόχος είναι να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δεν θα γίνει, λέει ο αγρότης για όσα γράφτηκαν για το ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις 120.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, «σήμερα κατά τις 2, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα.

«Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Πρωτού δυο μέρες,τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι αθώος και πως θα συνεχίσει να φωνάζει, τώρα πιο δυνατά από πριν. «Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους.

Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα».

Όπως είπε θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς. Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας διέψευσε ότι ο Αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας πως «εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε αρχή να δώσει κάποια εξήγηση. Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη, είναι όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης κι όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν».