Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου. Αυτή τη φορά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της παρουσιάστριας για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιτίας μίας συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου το 2024 είχε μιλήσει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, κάνοντας λόγο για «καθεστώς συσκότισης». Τότε η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η εκπομπή «Buongiorno» μετέδωσε τη Δευτέρα (11.05.2026) τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα, αναφέροντας ότι ο εισαγγελέας έκρινε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να τεθεί στο αρχείο και άσκησε επισήμως ποινική δίωξη στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία οδηγείται πλέον στο ακροατήριο.

«Νομίζω ότι, επειδή υπάρχουν πολλές μηνύσεις εκατέρωθεν, και εδώ δεν μιλάμε για μία τέτοια περίπτωση… Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι έκανε η μία πλευρά καινούργιο. Υπάρχει μία τέτοια εξέλιξη, είναι η νομική διαδικασία. Και για μένα είναι μία ηθική δικαίωση, ότι στοιχειοθετείται», σχολίασε για τη δικαστική διαμάχη των δύο γυναικών η Φαίη Σκορδά.

«Πάντως, είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε ότι αυτό το πράγμα θα πάει μονόπλευρα. Δηλαδή μόνο ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει να περιμένει από την Έλενα Χριστοπούλου δικαστικά απαντήσεις. Τώρα από αυτό και μετά, προκύπτει ότι θα συμβεί και το αντίστροφο… Αυτό καταλαβαίνω», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια.