Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες τσακώνονται γιατί δεν θέλουν να γίνει το ημιυπόγειο πολυκατοικίας διαμερίσματα Airbnb

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρέθηκε ιδιοκτήτρια ημιυπόγειου χώρου σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Η μετατροπή του χώρου σε 8 διαμερίσματα Airbnb την έφερε σε κόντρα με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες του κτιρίου.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι υπόλοιποι 12 συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να της καταθέσουν αγωγή. Σύμφωνα με την αγωγή που έχουν καταθέσει 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου, επιφάνειας 355 τετραγωνικών μέτρων, προχώρησε από το 2025 σε εκτεταμένες εργασίες μετατροπής του χώρου σε οκτώ αυτόνομα διαμερίσματα, χωρίς να έχει λάβει τη συναίνεση της γενικής συνέλευσης και κατά παράβαση, όπως υποστηρίζουν, του καταστατικού της οικοδομής.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίστηκαν σε απλή διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, αλλά περιλάμβαναν εκτεταμένες τεχνικές εργασίες, όπως αλλοιώσεις στην εδαφόπλακα, νέες υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και κατασκευή συστήματος απαγωγής λυμάτων για την εξυπηρέτηση των νέων διαμερισμάτων. Όπως αναφέρουν, για τη λειτουργικότητα των χώρων τοποθετήθηκε επιπλέον μηχανισμός άντλησης λυμάτων, γεγονός που, σύμφωνα με τους ίδιους, προκαλεί θόρυβο και επιβαρύνει το κοινό σύστημα αποχέτευσης.

Παράλληλα, στην αγωγή γίνεται λόγος για αλλοίωση της εξωτερικής όψης του κτιρίου, καθώς τοποθετήθηκαν πολλαπλοί εξαερισμοί, νέα παράθυρα και μονάδες κλιματισμού σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ καταγγέλλεται και μετακίνηση της εισόδου του ημιυπόγειου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν οι συνιδιοκτήτες και για θέματα ασφάλειας και καθημερινής λειτουργίας της πολυκατοικίας, καθώς όπως αναφέρουν, άγνωστα άτομα με βαλίτσες εισέρχονται και εξέρχονται συχνά από το κτίριο, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψη ελέγχου ως προς τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

Οι 12 ιδιοκτήτες ζητούν από το δικαστήριο την άμεση παύση της λειτουργίας των οκτώ διαμερισμάτων ως βραχυχρόνιας μίσθωσης, την αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων και την ακύρωση των παρεμβάσεων που, όπως υποστηρίζουν, έγιναν χωρίς νόμιμη άδεια και συναίνεση, όπως αναφέρει το npress.

Η υπόθεση συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου τρεις μήνες, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο τόσο από νομικής όσο και από κοινωνικής πλευράς, λόγω της αυξανόμενης έντασης γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στις αστικές περιοχές.