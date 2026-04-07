Ειρήνη Μουρτζούκου: Απολογείται στις 27 Απριλίου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Προθεσμία για τις 27 Απριλίου έλαβε η 25χρονη, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού
Στον ανακριτή Αμαλιάδας προσήχθη η Ειρήνη Μουρτζούκου, για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιώτη / eurokinissi

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (07.04.2026) η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να απολογηθεί για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Η 25χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.

Μέσω του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση. Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη, σύμφωνα με το patris.gr.

Σημειώνεται ότι κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.

Νέα έρευνα για τις υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία – Ποιοι θα ελεγχθούν για κατασκοπεία
Ο Άρειος Πάγος
«Πουλάω μόνο ρουμάνικα αρνιά και κατσίκια» – «Η εκτίναξη των τιμών οδηγεί στην αγορά εισαγόμενων» λένε ιδιοκτήτες κρεοπωλείων
Οι τιμές στα αρνιά
Γιώργος Κακούσης: Δυο μήνες μετά δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη 
