Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο ανθρωποκτονιών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Νέος κύκλος καταθέσεων ανοίγει για την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη, ο αιφνίδιος θάνατος του οποίου έχει βάλει στο «κάδρο» των ερευνών την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο Mega και το Live News ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Ειρήνη Μουρτζούκου θα κληθεί στο ανθρωποκτονιών για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εξήγησε πως αυτό θα γίνει, γιατί αναμένεται από μέρα σε μέρα να παραδοθεί το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, που έχουν εξετάσει τις συσκευές των κινητών της μητέρας του μικρού Παναγιώτη, της Πόπης.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι συνομιλίες αυτές που είχαν οι δύο γυναίκες, από τον Αύγουστο του 2024, που «έφυγε» από την ζωή το παιδί, ως και τον Ιούλιο του 2025, που συνελήφθη η Μουρτζούκου είναι μεγάλης έκτασης, έγιναν στο messanger και είναι διαρκείς. Μάλιστα κατά την εκτίμηση του δημοσιογράφου «αυτά είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης».

«Το ενδιαφέρον είναι σε συνομιλίες που φαίνεται ότι υπάρχουν σε social media μεταξύ της μητέρας του παιδιού, (Πόπης) και της Ειρήνης Μουρτζούκου μέχρι και την τελευταία στιγμή που συλλαμβάνεται η Ειρήνη Μουρτζούκου», πρόσθεσε ο αστυνομικός συντάκτης.

Σημειώνεται πως το πόρισμα που παρέδωσαν στο ανθρωποκτονιών από επιτροπή ιατροδικαστών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου ούτε από το γαστρεντερολογικό ούτε από το αναπνεστευτικό και η ασφυξία προβάλλει ως η πιο συμβατή αιτία θανάτου.

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα και έτσι δεν στοιχειοθετούνται παθολογικά αίτια θανάτου.

Με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης και με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου. Οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν υποξία (χαμηλό οξυγόνο στους ιστούς) και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου παιδιού.