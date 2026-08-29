Ελλάδα

Έκλεψαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις την ΗΠΑ στο Ελληνικό

Όταν έφτασε η Αστυνομία, οι δράστες είχαν πια εξαφανιστεί
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Οι άγνωστοι, μπήκαν με ένα λευκό αυτοκίνητο στις παλιές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, με σκοπό να κλέψουν καλώδια οπτικής ίνας.

Τα υλικά που έκλεψαν οι άγνωστοι στο Ελληνικό, ήταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS).

Σύμφωνα με το MEGA, το λευκό αυτοκίνητο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στο χώρο, τα κλεμμένα υλικά φορτώθηκαν σε αυτό και οι δράστες αποχώρησαν γρήγορα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την εταιρεία σεκιούριτι που έχει αναλάβει τη φύλαξη του χώρου. Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί, ωστόσο οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

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