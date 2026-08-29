Ελλάδα

Κως: Συνελήφθη 36χρονος για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν σήμερα, Σάββατο (29.08.2026), ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση.

O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης στην Κω, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Συνελήφθη καθώς στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση.

Οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
140
84
59
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης σε βάρος 99χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα - Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Προσπάθησαν να την πείσουν να βάλει κοσμήματα και χρήματα σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της, με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος.
φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης - Το εστιακό βάθος στα 15.3 χιλιόμετρα
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη
Δέσποινα Τσεχελίδου, η πρώην διαιτητής που αναζητά τα «φάουλ» και τις αντοχές του έρωτα μέσα από τη συγγραφή
Για πολλά χρόνια, με μια σφυρίχτρα έδινε φάουλ, έδειχνε κίτρινες και κόκκινες κάρτες και έγραφε πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο, τώρα γράφει μυθιστορήματα
Η Δέσποινα Τσεχελίδου
Newsit logo
Newsit logo