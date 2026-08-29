Φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στην Εγνατία Οδό

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο ύψος του 276ου χλμ. της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στην Ημαθία περίπου στις 6:45 το απόγευμα. Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά, έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο δρόμο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο 276χλμ της Εγνατίας Οδού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.