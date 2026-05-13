Εξαφάνιση 13χρονου στη Χαλκιδική, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στη Χαλκιδική μετά την εξαφάνιση του Φλάβιο Κουμρίγια, 13 ετών. Amber Alert εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη (13.05.2026).

Για την εξαφάνιση του 13χρονου το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη του ανήλικου χάθηκαν στις 12 Μαΐου από την περιοχή των Μουδανιών Χαλκιδικής.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS την Τετάρτη, 13/05/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Ο Φλάβιο (ον.) Κουμρίγια (επ.) έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Έχει ύψος 1.70μ. και είναι 70 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντό μαύρο παντελόνι, καφέ – άσπρο μπουφάν, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.