Λευκάδα: Φωτογραφία με τα εκρηκτικά μέσα από το drone καμικάζι που εντοπίστηκε

Σε διπλωματικό θρίλερ έχει εξελιχθεί με το drone καμικάζι που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην Λευκάδα την περασμένη Πέμπτη (07.05.2026), το οποίο μετέφερε τεράστια ποσότητα εκρηκτικών.

Νέες εικόνες από το εσωτερικό το θαλάσσιο drone που βρήκαν ψαράδες στην Λευκάδα, έφερε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, στις οποίες αποτυπώνεται ο θάλαμος αποθήκευσης των εκρηκτικών. Πρόκειται για μια κατασκευή σαν «βαρέλι», μέσα στην οποία υπήρχαν περισσότερα από 30 κιλά εκρηκτικής ύλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι αρκετά πολύπλοκο, με την επιμέλεια της κατασκευής του να είναι τέτοια, που αρχικά οι ψαράδες που εντόπισαν το μη επανδρωμένο σκάφος θεώρησαν πως το συγκεκριμένο τμήμα αποτελούσε μέρος της μηχανής του θαλάσσιου drone.

Αναγκαία κρίθηκε ο έλεγχος εξειδικευμένων πυροτεχνουργών, οι οποίοι προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξουδετέρωση του κινδύνου.

Μάλιστα, η εξονυχιστική έρευνα στο θαλάσσιο drone, φαίνεται ότι έδωσε κρίσιμες απαντήσεις για την ταυτότητα, την προέλευση και τον πιθανό επιχειρησιακό προορισμό του. Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΓΕΕΘΑ, τα οποία ανέλαβαν την τεχνική εξέταση του από τη στιγμή που το θαλάσσιο drone βρέθηκε σε σπηλιά, εξέτασαν κάθε τμήμα του, από τα δορυφορικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά του, έως το λογισμικό, την καλωδίωση, την πρόωση, τα υποσυστήματα καθοδήγησης αλλά και τα χειρόγραφα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του.

Η εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι σαφής. Το USV είναι ουκρανικής προέλευσης, έχει κατασκευαστεί στην Ουκρανία και ανήκει στην κατηγορία των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στο περιβάλλον της Μαύρης Θάλασσας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τεχνικές εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone είχε σχεδιαστεί για αποστολές αυτοκτονίας («καμικάζι») και φέρεται να είχε δυνατότητα παραπλάνησης των συστημάτων εντοπισμού, καθώς εξέπεμπε σήμα που προσομοίαζε με αυτό μικρού ταχύπλοου ή jet ski. Αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό ηλεκτρομαγνητικό του αποτύπωμα, θεωρείται ότι συνέβαλε στο να μην εντοπιστεί έγκαιρα από τα συστήματα επιτήρησης, όπως αναφέρει το Star.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το drone φαίνεται να είχε τεθεί εκτός ελέγχου κατά τη διάρκεια της πορείας του, πιθανότατα λόγω εισροής υδάτων στο σύστημα κατεύθυνσης, ενώ είχε εξαντληθεί και το καύσιμο του κινητήρα, γεγονός που το άφησε να κινείται ανεξέλεγκτα μέχρι τον τελικό εντοπισμό του.

Tα στοιχεία της έρευνας

Αίσθηση έχει πάντως προκαλέσει το γεγονός ότι οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν μέσα στο σκάφος δεν είναι μόνο στα ουκρανικά αλλά είναι γραμμένες και στα ρωσικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert. Η παρουσία χειρόγραφων σημειώσεων τόσο στα ουκρανικά όσο και στα ρωσικά στο εσωτερικό του θαλάσσιου drone δεν θεωρείται από μόνη της αντιφατικό εύρημα.

Αντιθέτως, μπορεί να εξηγηθεί από τη γλωσσική και τεχνική πραγματικότητα που επικρατεί στον ουκρανικό χώρο, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με μηχανική, ηλεκτρονικά, στρατιωτικά συστήματα και τεχνολογίες που έχουν ρίζες στη σοβιετική και μετασοβιετική σχολή.

Η Ουκρανία είναι χώρα όπου η ρωσική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και σε τεχνικά περιβάλλοντα, σε παλαιότερα εγχειρίδια, σε βιομηχανικές διαδικασίες, σε κωδικοποιήσεις εξαρτημάτων και σε στρατιωτική ορολογία.

Έτσι, ένα ουκρανικής κατασκευής ή ουκρανικής χρήσης μη επανδρωμένο σύστημα μπορεί να φέρει ουκρανικές ενδείξεις, ως στοιχείο ταυτότητας, παραγωγής ή επιχειρησιακής διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα να περιλαμβάνει και ρωσικές χειρόγραφες σημειώσεις από τεχνικούς, μηχανικούς ή χειριστές που χρησιμοποιούν τη ρωσική ως γλώσσα εργασίας, ενώ ακόμα και η στρατολόγηση πρακτόρων που μιλούν μόνο τη ρωσική γλώσσα είναι ένα από τα ενδεχόμενα.

Ο φάκελος αυτός, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, τα ευρήματα, τα τεχνικά δεδομένα και τα ντοκουμέντα που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα. Αναμένεται να διαβιβαστεί τα επόμενα 24ωρα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στη συνέχεια στον εισαγγελέα, καθώς η υπόθεση έχει πλέον σαφή ποινική διάσταση.

Η ανεύρεση ενός USV με εκρηκτικό φορτίο, στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ενδείξεις επιχειρησιακής αποστολής σε ελληνική θαλάσσια περιοχή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλό περιστατικό εντοπισμού υλικού στη θάλασσα.

Αποτελεί αντικείμενο πλήρους δικαστικής διερεύνησης, αλλά ταυτόχρονα και υπόθεση με σοβαρό επιχειρησιακό και τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα ευρήματα που έδειξαν Ουκρανία

Η ταυτοποίηση του drone δεν έγινε με βάση μία μόνο ένδειξη, Αντιθέτως, η έρευνα βασίστηκε στη συνδυαστική αξιολόγηση πολλών τεχνικών και υλικών ευρημάτων.

Οι σειριακοί αριθμοί που εντοπίστηκαν σε δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, οι μονάδες που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση δεδομένων, η αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών, οι διαμορφώσεις στο λογισμικό και οι σημειώσεις στο εσωτερικό του σκάφους οδήγησαν τα εξειδικευμένα στελέχη σε σαφές συμπέρασμα για την ουκρανική ταυτότητα της πλατφόρμας.

Όλα τα ευρήματα σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά ίχνη, φέρονται να αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που ενίσχυσαν την εικόνα ότι το drone δεν ήταν ιδιοκατασκευή άγνωστης προέλευσης, ούτε τυχαία συναρμολογημένο μέσο από εμπορικά διαθέσιμα υλικά, αλλά πλατφόρμα με συγκεκριμένη επιχειρησιακή λογική.

Η ύπαρξη ουκρανικών και ρωσικών γραπτών ενδείξεων στο εσωτερικό του, σε ένα περιβάλλον όπου τα δύο αυτά γλωσσικά στοιχεία συνυπάρχουν συχνά σε τεχνικές και επιχειρησιακές διαδικασίες, λειτούργησε ως ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ταυτοποίησης.

Ο φάκελος προς Λιμενικό και εισαγγελέα

Η σύνταξη πλήρους φακέλου από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΓΕΕΘΑ αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα. Ο φάκελος αυτός δεν είναι απλώς μια τεχνική αναφορά. Είναι το σύνολο των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, τεχνικές περιγραφές, καταγραφή εξαρτημάτων, σειριακούς αριθμούς, ευρήματα από τα ηλεκτρονικά, στοιχεία από το λογισμικό, εκτιμήσεις για την προέλευση, περιγραφή του εκρηκτικού φορτίου και αξιολόγηση της επικινδυνότητας.

Η διαβίβαση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στον εισαγγελέα είναι απαραίτητη, καθώς η υπόθεση αφορά ανεύρεση επικίνδυνου αντικειμένου με εκρηκτική ύλη και πιθανή σύνδεση με πολεμική ενέργεια εκτός ελληνικής επικράτειας, η οποία όμως είχε κατάληξη σε ελληνική θαλάσσια περιοχή.

Το νομικό σκέλος είναι σύνθετο, διότι πρέπει να εξεταστούν ζητήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, παράνομης μεταφοράς ή παρουσίας εκρηκτικού μηχανισμού, πιθανής διακινδύνευσης ανθρωπίνων ζωών, αλλά και διεθνών διαστάσεων.

Για τις ελληνικές αρχές, το σημαντικό είναι ότι πλέον δεν κινούνται στο επίπεδο των υποθέσεων καθώς υπάρχουν ευρήματα και τεχνικές ενδείξεις και αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση περνά από τη φάση της αρχικής αξιολόγησης στη φάση της επίσημης τεκμηρίωσης.