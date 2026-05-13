Ελλάδα

Τουρκικά αλιευτικά στις Κυκλάδες ανάμεσα σε Τήνο και Σύρο, βίντεο

Πρόκειται για τα ψαράδικα «GUNDOGANLAR 2», «ZOTI AHMET REIS 5», «ERGIN BALIKCILIK A», «KADIR KAPTAN 3» και «AZIZ KAPTAN 1»
Τουρκικά αλιευτικά ανοιχτά της Τήνου
Τουρκικά αλιευτικά ανοιχτά της Τήνου / πηγή φωτογραφίας Star
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τουρκικά αλιευτικά σκάφη έφτασαν μέχρι τις Κυκλάδες, την ίδια στιγμή που επανήλθαν οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.

Πέντε αλιευτικά σκάφη με σημαία της Τουρκίας εντοπίστηκαν να πλέουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Σύρου και της Τήνου.

Πρόκειται για τα ψαράδικα «GUNDOGANLAR 2», «ZOTI AHMET REIS 5», «ERGIN BALIKCILIK A», «KADIR KAPTAN 3» και «AZIZ KAPTAN 1».

Αρχικά, τα πέντε τουρκικά σκάφη έπλεαν με ταχύτητα αλιείας ανοιχτά της Τήνου.

Νωρίτερα, η αρμάδα είχε εντοπιστεί να κινείται σε απόσταση αναπνοής από τη Σύρο.

Πρόκειται για μία προκλητική διέλευση στην «καρδιά» των Κυκλάδων.

 

Την ίδια ώρα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επρόκειτο συνολικά για τρία αεροσκάφη, ένα ATR-72 και έναν σχηματισμό αποτελούμενο από 2 F-16τα οποία ήταν οπλισμένα.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
92
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στο Ηράκλειο - «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης
Ο κατηγορούμενος στην απολογία του υποστήριξε ότι είναι αθώος και πώς η 28χρονη έπεσε μόνη της από το όχημα - «Μου είχε δώσει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω ενώ ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες» λέει η μητέρα της
Η 28χρονη που νοσηλεύεται έχοντας σοβαρά τραύματα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Ελλάδα θεσπίζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της στα σχολεία
Η χρήση εργαλείων ΤΝ θα είναι προαιρετική και υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού, με απαγορεύσεις για deepfakes, πλήρως αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και εισαγωγή προσωπικών δεδομένων μαθητών
Μαθητές, σχολείο
Newsit logo
Newsit logo