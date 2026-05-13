Τουρκικά αλιευτικά στις Κυκλάδες ανάμεσα σε Τήνο και Σύρο, βίντεο

Τουρκικά αλιευτικά σκάφη έφτασαν μέχρι τις Κυκλάδες, την ίδια στιγμή που επανήλθαν οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.

Πέντε αλιευτικά σκάφη με σημαία της Τουρκίας εντοπίστηκαν να πλέουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Σύρου και της Τήνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τα ψαράδικα «GUNDOGANLAR 2», «ZOTI AHMET REIS 5», «ERGIN BALIKCILIK A», «KADIR KAPTAN 3» και «AZIZ KAPTAN 1».

Αρχικά, τα πέντε τουρκικά σκάφη έπλεαν με ταχύτητα αλιείας ανοιχτά της Τήνου.

Νωρίτερα, η αρμάδα είχε εντοπιστεί να κινείται σε απόσταση αναπνοής από τη Σύρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μία προκλητική διέλευση στην «καρδιά» των Κυκλάδων.

Την ίδια ώρα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επρόκειτο συνολικά για τρία αεροσκάφη, ένα ATR-72 και έναν σχηματισμό αποτελούμενο από 2 F-16τα οποία ήταν οπλισμένα.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.