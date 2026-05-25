Πάτρα: Ανατροπή στη δίκη του 35χρονου επιχειρηματία – Η 16χρονη τον υπερασπίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στην Πάτρα, στη δίκη του 35χρονου επιχειρηματία που κατηγορείται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 16χρονη κοπέλα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο άνδρας είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για απειλές και παράνομη κατακράτηση της ανήλικης συντρόφου του.

Το περιστατικό είχε γίνει το Σάββατο 23.05.2026 στην Πάτρα, με τις Αρχές να επεμβαίνουν έπειτα από ενημέρωση συγγενικού προσώπου της κοπέλας. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου, όπου εντόπισαν τη 16χρονη και προχώρησαν στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία. Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε και μικρή ποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εγκλωβισμένη την ανήλικη και να της απαγόρευε να φύγει από το σπίτι, ενώ την απειλούσε μετά από καβγά που είχαν μεταξύ τους. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο 35χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό το 2024, όταν είχε κατηγορηθεί ότι άσκησε βία, απείλησε και εξύβρισε τότε σύντροφό του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπόθεση πήρε τελείως διαφορετική τροπή. Η 16χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο και υποστήριξε δημόσια τον 35χρονο, λέγοντας πως δεν τη χτύπησε και ότι απλώς είχαν έναν έντονο καβγά. Η στάση της προκάλεσε έκπληξη μέσα στην αίθουσα, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή η υπόθεση παρουσιαζόταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τέλος της διαδικασίας οι δυο τους έφυγαν μαζί αγκαλιασμένοι από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Το γεγονός σχολιάστηκε έντονα από όσους παρακολουθούσαν τη δίκη, καθώς ήρθε σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Τελικά, το δικαστήριο επέβαλε στον 35χρονο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως από τη διαδικασία απουσίαζαν οι γονείς της ανήλικης κοπέλας, κάτι που επίσης προκάλεσε συζητήσεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση.