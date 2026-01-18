Εξαφάνιση 16χρονης: «Η Λόρα ρωτούσε “τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος”», λέει φίλη της

Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα και όπως όλα μαρτυρούν, ήρθε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, με τις έρευνες να κινούνται προς πάσα κατεύθυνση και το θρίλερ για τον εντοπισμό της να συνεχίζεται.

Τις επόμενες ημέρες η έρευνα επικεντρώνεται στις απαντήσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας από τις σαρώσεις των κινητών σε 3 σημεία, από το σημείο στην Πάτρα που την παρέλαβε το ταξί και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, που είδαν τελευταία φορά την ανήλικη που έχει εξαφανιστεί.

Στόχος είναι να δουν αν σε αυτά τα τρια σημεία προσπαθούσε να επικοινωνήσει με κάποιο συγκεκριμένο κινητό. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο που σχετίζεται με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα.

Η κομβική μαρτυρία

Μία νέα μαρτυρία μίας συμμαθήτριας από το γυμνάσιο της Λόρας, έρχεται για να προβληματίσει εκ νέου σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Η κοπέλα, φαίνεται να είπε στις αρχές, την Παρασκευή 16.01.2026, όταν έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς, ότι η Λόρα ήθελε να τραυματιστεί στο χέρι, στον καρπό, όπως της είχε πει πριν από λίγα χρόνια.

Εκτός από το ότι η 16χρονη προσπαθούσε να αυτοτραυματιστεί ανησυχία προκαλεί ακόμα το γεγονός ότι ρωτούσε σε άλλη χρονική στιγμή “τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος”.

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που το ρωτούσε η Λόρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Mega, έφτασε στη διεύθυνση του σχολείου που κάλεσε τους γονείς της 16χρονης για να ρωτήσουν τι μπορεί να συμβαίνει με το οικογενειακό περιβάλλον και έχει τέτοιες απορίες η ανήλικη.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.

Η οργανωμένη φυγή και η αγωνία για το εάν έφυγε στο εξωτερικό

Για περίπου δύο χρόνια φαίνεται πως οργάνωνε με προσοχή την απόδρασή της η 16χρονη Λόρα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να μαζέψει χρήματα για να καταφέρει να φύγει.

«Στο σχολείο, επειδή δεν ήξερε καλά ελληνικά, θυμάμαι ότι έπλεκε συνέχεια. Σε κάθε μάθημα έφτιαχνε πράγματα και μετά τα ανέβαζε στο Instagram για να τα πουλήσει ή τα πουλούσε σε εμάς μέσα στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά και μας έλεγε ότι θέλει να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει», ανέφερε παλιά της συμμαθήτρια στο MEGA.

Η μητέρα της 16χρονης κατέθεσε στις Αρχές ότι την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτό δείχνει ότι ίσως προσπαθούσε να φτιάξει πλαστό διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της. Μητέρα και κόρη μοιάζουν πολύ, όμως η Λόρα θα έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη για να περάσει για ενήλικη.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνες στην περιοχή του Ζωγράφου, θεωρώντας ότι εκεί μπορεί να βρίσκονται τα βασικά στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις.

Τα 3 σημεία που επικεντρώνονται οι έρευνες

Τα τρία βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι έρευνες είναι τα εξής:

Πρώτον, οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν από τον τελικό προορισμό της 16χρονης και θεωρούν πως εκεί είχε κανονίσει συνάντηση με συγκεκριμένο άτομο, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα σημαντική για την υπόθεση.

Δεύτερον, περιμένουν στοιχεία από τα δύο κινητά τηλέφωνα της, τα οποία μπορεί να αποκαλύψουν με ποιον επικοινωνούσε, ποιος ενδεχομένως τη βοήθησε και ποιο ήταν το σχέδιο διαφυγής της.

Τρίτον, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 16χρονη έφυγε οδικώς από την Αθήνα με κατεύθυνση τη Γερμανία. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί έχουν έρθει σε επαφή με τις γερμανικές Αρχές, ώστε να συνεργαστούν και να ενισχύσουν τις έρευνες.