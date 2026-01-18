Η 16χρονη Λόρα προετοίμαζε δύο χρόνια την εξαφάνισή της – Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε την εξαφάνισή της η 16χρονη Λόρα. Μέσα από τις καταθέσεις μαρτύρων αλλά και μελών της οικογένειας της, οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ανήλικη αποφάσισε να φύγει, λίγο μετά την άφιξή της στην Ελλάδα. Σε αυτό έπαιξε ρόλο τόσο η συμπεριφορά του πατέρα της όσο και τα προβλήματα προσαρμογής της.

Έτσι τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησε να μαζεύει με κάθε τρόπο χρήματα και να ετοιμάζει με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο για την εξαφάνιση της. Η 16χρονη ξεκίνησε να ασχολείται και με το πλέξιμο, πουλώντας διάφορα ρούχα και αντικείμενα ώστε να μαζέψει λεφτά και να μπορέσει να εγκαταλείψει το σπίτι της και τους γονείς της.

Με το όνομα της μητέρας της

Πλέον οι αστυνομικοί θεωρούν πολύ πιθανό το σενάριο να έχει φύγει από τη χώρα μας και μάλιστα προσποιούμενη τη μητέρα της. Για αυτό και φωτογράφισε τα στοιχεία από το διαβατήριο της μητέρας της προφανώς για να βρει τρόπο να κατασκευάσει ένα όμοιο χρησιμοποιώντας φυσικά το ονοματεπώνυμό της μητέρας της με την οποία έχουν μεγάλη ομοιότητα και δεν φαίνεται η διαφορά ηλικίας τους.

Με αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να τους ενημερώσουν για το πού βρίσκεται η ανήλικη.

Τα τρία σημεία των ερευνών

Για τη λύση του γρίφου, οι αρχές επικεντρώνονται σε 3 σημεία. Πρώτον στην οδό Αιγίου στην περιοχή του Ζωγράφου στην οποία έχει τελικό προορισμό φεύγοντας από την Πάτρα. Θεωρούν ότι είναι ένα κομβικό σημείο καθώς είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο.

Δεύτερον, στο WiFi και τα μηνύματα που έστελνε προς άγνωστο πρόσωπο και τρίτον τις αναζητήσεις που έκανα στο διαδίκτυο προκειμένου να βρει τρόπο διαφυγής χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος.

Σε αυτό φέρεται να έπαιξε ρόλο και η χρήση των στοιχείων της μητέρας της προκειμένου όχι μόνο για να αναδιοργανώσει τις κινήσεις της αλλά και να καταφέρει να φύγει από την Ελλάδα.