Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Παρατείνεται το Amber Alert μετά από εισαγγελική εντολή

Κορυφώνεται η αγωνία μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και 12 ημέρες από την Πάτρα και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα. Με εισαγγελική εντολή, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποφάσισε την παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο εικοσιτετράωρα, καθώς η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή μετά την εξαφάνιση της ανήλικης.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες ενισχύουν το σενάριο εμπλοκής ενηλίκων στο περιστατικό, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επεκταθεί μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, πατρίδα της 16χρονης και των γονιών της, αναζητώντας μακρινούς συγγενείς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λόρα Λομπτέφ είναι περίπου 1,60 μ. ύψος, ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες και μετέφερε γκρι σχολική τσάντα.

Οι έρευνες των Αρχών εκτείνονται σε ευρύ φάσμα, με ελέγχους σε μεταφορικούς κόμβους, αεροδρόμια και σταθμούς ΚΤΕΛ, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε άτομο που συνέδραμε τη Λόρα στην απομάκρυνσή της από το σπίτι. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκλείουν την αυθόρμητη φυγή, καθώς οι ενέργειες που προηγήθηκαν της εξαφάνισης φανερώνουν σχεδιασμό και μεθοδικότητα ασυνήθιστη για την ηλικία της. Καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και ανάλυση διαδρομών συνθέτουν σταδιακά μια περίπλοκη εικόνα, γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα, την οποία οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν.