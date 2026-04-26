Μεσσηνία: Νεκρός 66χρονος που έπεσε σε ρόδες φορτηγού – Τα σενάρια και το σημείωμα

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρέθηκε ηθελημένα μπροστά από το φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 26.04.2026 με θύμα έναν άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από φορτηγό στη Μεσσηνία.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Καλό Νερό – Τσακώνα στο Κοπανάκι στο ύψος της διασταύρωση για Αετό στη Μεσσηνία, όταν ο 66χρονος βρέθηκε μπροστά στις ρόδες του φορτηγού.

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται με την υπόθεση να ενδέχεται να πάρει μία πιο τραγική έκβαση καθώς μεταξύ των σεναρίων είναι ο άνδρας να έδωσε μόνος του τέλος στη ζωή του πέφτοντας μπροστά στο φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, φέρεται να έχει βρεθεί σημείωμα του άνδρα, το οποίο ίσως δώσει τη λύση στο μυστήριο.

