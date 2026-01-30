Ελλάδα

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ταξίδεψε στη Γερμανία αεροπορικώς – Τα ερωτήματα και τα νέα στοιχεία

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Λόρα έφυγε από τις πρώτες ώρες που βρέθηκε στην Αθήνα
Η 16χρονη Λόρα
Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αμέσως μετά την εξαφάνισή της η 16χρονη και την άφιξή της στην Αθήνα, πήγε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο και πέταξε μάλιστα για τη Φρανκφούρτη με τη γερμανική εταιρεία Lufthansa.

Από έρευνα της Αστυνομίας, η Λόρα φαίνεται να πήγε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της και έκλεισε αεροπορικώς εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, αποκαλύπτει η εκπομπή Live News και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Έρευνες πραγματοποιούνται σχετικά με το με ποιο όνομα ταξίδεψε η Λόρα στη Γερμανία.

 

Όπως όλα δείχνουν από τις πρώτες ώρες η 16χρονη Λόρα, έφτασε στην Αθήνα και δεν έμεινε ποτέ πολλές ημέρες στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά άμεσα ταξίδεψε προς τη Γερμανία όπου φαίνεται να είναι και καλά στην υγεία της.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία ένας ανήλικος από τα 16 χρόνια του και πάνω μπορεί να ταξιδέψει χωρίς συνοδό.

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του στις 08 Ιανουαρίου 2026, έχοντας μαζί του το διαβατήριό του ενώ έχει κλείσει όλα τα social media του αλλά και το mail του.

