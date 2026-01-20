Εξαφάνιση Λόρα: Το σημείο «κλειδί» για τον εντοπισμό της 16χρονης – Πού επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αστυνομικών

Στο σημείο μηδέν, εκεί που εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη της 16χρονης Λόρα η οποία έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας από τις 8 Ιανουαρίου και έχει σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό της, στρέφονται και πάλι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών.

Το θρίλερ της εξαφάνισης ανήλικης συνεχίζεται για 13η ημέρα με τους δικούς της ανθρώπους να αγωνιούν, ενώ κλιμάκια της Ασφάλεια Πατρών και του τμήματος Ανηλίκων χτενίζουν ολόκληρες περιοχές προκειμένου να φτάσουν σε μία λεπτομέρεια η οποία θα ξεδιαλύνει το μυστήριο.

Τα τελευταία 24ωρα οι έρευνες για την κοπέλα είχαν επεκταθεί και στο εξωτερικό, καθώς εξετάστηκε το εάν είχε τρόπο να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου έμενε με την οικογένεια της πριν έρθει στην Ελλάδα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Έτσι οι αστυνομικοί γύρισαν τα ρολόγια τους πίσω και συγκεκριμένα στις 11:00 το πρωί της 10ης Ιανουαρίου όπου η 16χρονη είχε εμφανιστεί σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως είχε πει και τότε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος στους αστυνομικούς η Λόρα είχε επισκεφτεί το κατάστημα προκειμένου να πουλήσει κάποια κοσμήματα. Όταν η ιδιοκτήτρια της είπε ότι δεν θα αγόραζε τότε η ανήλικη τη ρώτησε εάν θα μπορούσε να της καλέσει κάποιο ταξί.

Αφού έλαβε την απάντηση ότι θα έβρισκε εύκολα ταξί έξω από το κατάστημα, η 16χρονη βγήκε από το κοσμηματοπωλείο και περίμενε λίγη ώρα μέχρι να επιβιβαστεί στο πρώτο από αυτά που πέρασε από το σημείο.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο η ανήλικη είχε «συλληφθεί» για τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας. Ήταν η στιγμή που κινούνταν στην οδό Μικράς Ασίας στο Ζωγράφου και έμπαινε στο κοσμηματοπωλείο.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Έτσι οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας την υπόθεση, έχουν στρέψει και πάλι εκεί το επίκεντρο των ερευνών τους.

Από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν εντοπίσει το ταξί που παρέλαβε την Λόρα, ωστόσο η ποιότητα της εικόνας δεν είναι τέτοια που να φανερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Έτσι πρώτος στόχος είναι η ανεύρεση του ταξιτζή, ο οποίος θα τους πεις εάν θυμάται την 16χρονη αλλά και τον προορισμό που ζήτησε να τη μεταφέρει.