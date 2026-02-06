Συμβαίνει τώρα:
Εξαφάνιση 48χρονης από το Πόρτο Ράφτη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο
εξαφάνιση
Η 48χρονη

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση της 38χρονης Θεοδώρας Κ. από το Πόρτο Ράφτη.

Συγκεκριμένα στις 02/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πόρτο Ράφτη στην Αθήνα η Θεοδώρα Κ., 48 ετών και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 06/02/2026, για την εξαφάνιση της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.

