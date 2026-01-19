Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Προσωρινή παύση ερευνών στην Κρήτη αποφάσισε ο ΟΦΚΑΘ

Την προσωρινή παύση των ερευνών εντοπισμού του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ανακοίνωσαν σήμερα (19.01.202) οι εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Η εξαφάνιση του γιατρού σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν σύμφωνα με στοιχεία, ξεκίνησε από τα Χανιά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης.

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, από εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες εθελοντές από την Κρήτη, σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ομάδες «ξεσκόνισαν» δύσβατες δασικές εκτάσεις, μοναστήρια, ξωκκλήσια, κλειστούς χώρους και ποιμνιοστάσια, κατά τη διάρκεια των ερευνών, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Όλες οι καταγεγραμμένες μαρτυρίες έχουν εξεταστεί πλήρως και πολύ προσεκτικά. Παράλληλα, τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα και η κακοκαιρία που έχουν «χτυπήσει» το νησί, με βροχή και χιόνι, έχουν δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των διασωστών.

Χτες το μεσημέρι μάλιστα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛΑΣ και της οικογένειας του Αλέξη Τσικόπουλου, κατά την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις τοπικές αρχές να συνεχίζουν διακριτικά τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι εθελοντές ωστόσο, δήλωσαν ότι παραμένουν δίπλα στην οικογένεια του αγνοούμενου γιατρού.