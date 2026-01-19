Ελλάδα

Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Προσωρινή παύση ερευνών στην Κρήτη αποφάσισε ο ΟΦΚΑΘ

Σε σύσκεψη εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛΑΣ και της οικογένειας του 33χρονου, αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα»
γιατρός
Ο 33χρονος γιατρός που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Την προσωρινή παύση των ερευνών εντοπισμού του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ανακοίνωσαν σήμερα (19.01.202) οι εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Η εξαφάνιση του γιατρού σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν σύμφωνα με στοιχεία, ξεκίνησε από τα Χανιά με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης.

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, από εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες εθελοντές από την Κρήτη, σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Οι ομάδες «ξεσκόνισαν» δύσβατες δασικές εκτάσεις, μοναστήρια, ξωκκλήσια, κλειστούς χώρους και ποιμνιοστάσια, κατά τη διάρκεια των ερευνών, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Όλες οι καταγεγραμμένες μαρτυρίες έχουν εξεταστεί πλήρως και πολύ προσεκτικά. Παράλληλα, τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα και η κακοκαιρία που έχουν «χτυπήσει» το νησί, με βροχή και χιόνι, έχουν δυσκολέψει σημαντικά τις προσπάθειες της αστυνομίας και των διασωστών.

Χτες το μεσημέρι μάλιστα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛΑΣ και της οικογένειας του Αλέξη Τσικόπουλου, κατά την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις τοπικές αρχές να συνεχίζουν διακριτικά τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι εθελοντές ωστόσο, δήλωσαν ότι παραμένουν δίπλα στην οικογένεια του αγνοούμενου γιατρού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανάμεσά τους και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής
Ανάμεσα στους 12 αγρότες είναι και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 60.000 ευρώ
Τρακτέρ στον θεσσαλικό κάμπο 32
Newsit logo
Newsit logo