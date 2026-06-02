Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 15χρονος από τα Οινόφυτα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε
Εξαφάνιση 14χρονου από τα Οινόφυτα
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές η εξαφάνιση ανηλίκου στην περιοχή των Οινοφύτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 29/05/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) 15 ετών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Τρίτη 2/6/2026 για την εξαφάνιση και προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Το βάρος και το ύψος δεν έχουν διευκρινιστεί, επομένως οι αριθμοί που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

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