Ελλάδα

Φωτιά στον Άσσο Κορινθίας – Εναέρια μέσα στο σημείο

Καίει ξερά χόρτα και γεωργική έκταση κοντά στον Προφήτη Ηλία
Φωτιά Κορινθία
Φωτιά στην Κορινθία
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Φωτιά ξέσπασε στον Άσσο Κορινθίας το απόγευμα της Κυριακής και καίει ξερά χόρτα και γεωργική έκταση κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στον Άσσο Κορινθίας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 19:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.

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