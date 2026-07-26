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Συναγερμός στο Μοναστηράκι - Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Ελλάδα

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα, έκλεισαν τρεις δρόμοι

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Μοναστηράκι
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στο Μοναστηράκι καθώς εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Ερμού, με αποτέλεσμα οι Αρχές να σπεύσουν στο σημείο και να κλείσουν τους δρόμους της περιοχής. 

Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο Μοναστηράκι, λόγω του ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτη βαλίτσα που βρέθηκε στην περιοχή.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων και στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

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