Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη: Πάνω από 200.000 ευρώ τα κέρδη – 3 συλλήψεις

Πάνω από 200.000 ευρώ τα μέλη του κυκλώματος μαστροπείας που δραστηριοποιούνταν σε Καλαμάτα και Τρίπολη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την Κυριακή (21.12.2025) 3 άτομα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ανάμεσα σε αυτούς και ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για τη δράση του κυκλώματος μαστροπείας είναι άκρως αποκαλυπτικά. Όπως αποκαλύφθηκε, οι 5 δράστες ηλικίας από 41 έως 57 χρόνων (ανάμεσά τους και μία γυναίκα) τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 εξέδιδαν τις γυναίκες σε 2 καταστήματα σε Καλαμάτα και Τρίπολη και αφού οι γυναίκες εκείνες πληρώνονταν για να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με τους πελάτες, τους έπαιρναν τα χρήματα.

Κατά την έρευνα που έγινε στα καταστήματα, αποκαλύφθηκε πως εργάζονταν 9 γυναίκες εκ των οποίων οι 6 δεν είχαν πιστοποιητικά υγείας. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα.

Υπολογίζεται πως από την δράση τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν βγάλει πάνω από 200.000 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν είναι και ο «εγκέφαλος».

Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

απόδειξη ταμειακής μηχανής,

το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.